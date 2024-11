O Dicionário Cambridge anunciou a palavra do ano. O termo foi procurado aproximadamente 130 mil vezes no site da instituição, sendo um dos mais procurados em 2024. Confira qual é:





O verbo “manifestar”, que recebeu o título, se refere à prática de usar “métodos como visualização e afirmação para ajudá-lo a imaginar a conquista de algo que deseja, acreditando que isso tornará o objetivo mais provável de acontecer”, como explicou o editor britânico do dicionário.

Famosos deram notoriedade à palavra





Segundo o dicionário Cambridge, o termo deixou de ser usado principalmente em comunidades de auto-ajuda e nas mídias sociais para ser mencionado mundialmente. Isso se deve à utilização de famosos, como atletas e empresários influentes, que dizem ter conquistado sonhos devido à manifestação.





Seu uso recente está ligado ao “uso específico de práticas para focar a mente em algo que você deseja, para tentar fazer com que se torne realidade”, informou o dicionário de Cambridge.

Dua Lipa, por exemplo, comentou que acredita que a manifestação desempenhou um papel em seu sucesso. A cantora disse que a ajudou a realizar momentos chaves de sua carreira, como a apresentação no Glastonbury Festival deste ano, realizado na Inglaterra.

Durante entrevista realizada em abril deste ano, a artista comentou: “Quando comecei a fazer música, sonhava com o dia em que seria convidada para ser atração principal no Glastonbury”. Dua Lipa explicou que manifestar é “plantar essa ideia, essa intenção no fundo da minha mente” e que seria algo poderoso.





A ginasta Simone Biles também citou a palavra do ano como importante para alcançar seus objetivos e que começou a usá-la após incentivo de sua mãe. Em entrevista realizada em outubro, a atleta disse que “você precisa escrever, falar como se já fosse real, visualizar diariamente, e então isso geralmente acontece”.





Manifestar possuía outro significado

A palavra do ano, derivada do latim e do francês, originalmente significava, em inglês, “algo fácil de notar ou óbvio”. Segundo o Dicionário Cambridge, apenas no início do século 20 ‘manifestar’ teria ganhado o sentido de “fazer algo acontecer ao internalizá-lo, de forma intencional ou não”.