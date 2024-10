A atleta olímpica Alexandra Ianculescu, que competiu como patinadora de velocidade nos Jogos de Inverno de Pyeongchang 2018, está agora em busca de uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028, desta vez como ciclista de pista. Para financiar sua carreira esportiva e adquirir equipamentos de alta qualidade, a romena encontrou sucesso no OnlyFans, uma plataforma de conteúdo adulto.

Ianculescu entrou no OnlyFans em 2021, após perceber que suas fotos de biquíni no Instagram geravam grande engajamento. Ela explicou a decisão em suas redes sociais:



“Recebia muitos likes e algumas pessoas sugeriam que eu vendesse [as fotos]. No início, achei que fosse uma piada, pois não queria ser conhecida por isso, já que trabalhei muito como atleta e lutei pela minha educação”. No entanto, a mudança em sua vida foi significativa. “Minha vida melhorou muito após o primeiro mês na plataforma”, afirmou.



Com uma assinatura de US$ 20 (aproximadamente R$ 112), a atleta oferece conteúdo exclusivo no OnlyFans, o que permitiu que ela se dedicasse integralmente aos treinos.

“Agora posso comprar todo o equipamento que preciso e economizar para outros objetivos, sem precisar sacrificar minha carreira esportiva trabalhando em vários empregos de meio período, como fazia antes”, concluiu.