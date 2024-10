Clube é multado em quantia milionária por reclamar de VAR nas redes sociais (Clube foi multado)

O Nottingham Forest, clube que disputa a Premier League, foi multado, nesta sexta-feira (11/9), em quantia milionária por publicação em que criticava árbitro de vídeo nas redes sociais.

Em um post de abril deste ano no X, antigo Twitter, o perfil oficial do time detonou a atuação do árbitro Stuart Attwell na derrota por 2 a 0 da equipe para o Everton, pela 34ª rodada da temporada 2023/2024 do torneio, no estádio Goodison Park.

“Três decisões extremamente pobres. Três pênaltis não marcados. Isso é simplesmente inaceitável”, inicia a conta do Forest.

“Antes do jogo nós avisamos a PGMOL (órgão responsável pela arbitragem do torneio) que o VAR (Stuart) era um torcedor do Luton (Rival do clube), mas eles não mudaram. Nossa paciência foi testada múltiplas vezes. O Nottingham Forest vai considerar outras opções”, completa.

O clube foi sentenciado pela Football Association (FA) a pagar uma multa de 750 mil libras (cerca de 5,5 milhões de reais na cotação atual).

Posicionamento do Nottingham Forest

“O Nottingham Forest está extremamente desapontado com a decisão da comissão em impor uma multa de 750 mil libras em relação aos posts nas redes sociais após nosso jogo contra o Everton no domingo de 21 de abril”, afirma.

“Estamos particularmente preocupados com o fato de que a FA, em suas alegações, buscou uma sanção ‘superior a £1.000.000’. Nós acreditamos que esse pedido, junto com a multa, é totalmente desproporcional e o clube vai recorrer da decisão”, finaliza.

A notícia Clube é multado em quantia milionária por reclamar de VAR nas redes sociais foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.