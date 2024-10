Neymar é atração em luta de boxe e festeja vitória de pugilista britânico (Neymar cumprimentiu Chris Eubank Jr por vitória em luta de boxe)

O jogador Neymar foi atração em uma luta de boxe neste sábado (12/10), em Riade, na Arábia Saudita. Ele acompanhou o confronto entre o inglês Chris Eubank Jr e o polonês Kamil Szeremeta.

Neymar ocupou a primeira fileira da Kingdom Arena. O craque do Al-Hilal postou em seu perfil no Instagram o momento em que Chris Eubank Jr venceu Szeremeta na disputa do cinturão dos médios da IBO (Organização Internacional de Boxe).

Assim que o combate terminou, Neymar correu em direção às cordas para cumprimentar Eubank, para quem estava torcendo, pelo triunfo por nocaute. O astro do futebol também apareceu em uma foto publicada pelo boxeador britânico no Instagram.

A imagem mostra Eubank diante de seu próximo oponente, o também inglês Conor Benn, de 28 anos, e Neymar “separando” a encarada. “Acho que tenho meu próximo recado alinhado”, escreveu o lutador.

Com resultado de hoje, Chris Eubank Jr, de 35 anos, chegou à 34ª vitória em 37 lutas (25 por nocaute). Ele é filho do ex-boxeador Chris Eubank, detentor dos títulos dos médios e supermédios da Organização Mundial de Boxe (WBO) entre 1990 e 1995.

Neymar “separa” encarada de Chris Eubank Jr. e Conor Benn (foto: chriseubankjr/Instagram)

Momento de Neymar

Neymar está há quase um ano fora dos gramados. Ele sofreu grave lesão no joelho esquerdo no dia 17 de outubro de 2023, em jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

No início de novembro do ano passado, o camisa 10 do Brasil passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo dos dois meniscos.

No fim de setembro, o técnico do Al-Hilal, o português Jorge Jesus, disse que Neymar só deve voltar a disputar uma partida de futebol em janeiro de 2025.

“O Neymar é um jogador importante não só para o Al-Hilal, mas para a liga em geral. Não posso especificar uma data de quando vai voltar, mas vamos avaliar a situação em janeiro”, declarou o ex-comandante do Flamengo.

A notícia Neymar é atração em luta de boxe e festeja vitória de pugilista britânico foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.