Jogador é encontrado morto em piscina na Grécia (George Baldock morreu nesta quarta)

O lateral-direito inglês George Baldock foi encontrado morto na piscina de sua casa, em Glyfada, na Grécia, nesta quarta-feira (9/10). O jogador de 31 anos estava no Panathinaikos, onde chegou nesta temporada e fez apenas quatro jogos.

De acordo com o site grego Sport24, a esposa de Baldock, que mora na Inglaterra, tentou contatá-lo por horas, mas não obteve sucesso. Ela, então, entrou em contato com funcionários e um amigo do jogador, que acabou o encontrando e chamou os serviços de emergência. No entanto, ele já estava sem vida.

Segundo o mesmo site, não foram encontradas leões no corpo do atleta, que ainda passará por autópsia.

Baldock fez toda carreira na Inglaterra, onde defendeu o MLK Dons e Sheffield United, antes de se transferir ao Panathinaikos. Ele esteve em campo pela última vez no clássico com o Olympiakos (0-0), no último domingo (6/10).

