Modelo quer R$ 109 milhões para dar nova chance a jogador do City após traição, diz jornal (Jogador traiu esposa)

A modelo Annie Kilner teria pedido metade do patrimônio do lateral-direito inglês Kyle Walker, do Manchester City, para reatar a relação que tinha com o jogador.

Segundo o jornal The Sun, da Inglaterra, ela deseja metade da fortuna do atleta, avaliada em torno de 30 milhões de libras(cerca de R$ 109 milhões na cotação atual) para tentar “concertar a relação”.

Uma fonte do veículo de imprensa britânico comentou a situação do casal e as conversas sobre o possível acordo.

“É um show de horrores neste momento. Kyle e Annie estão discutindo sobre tudo. Ela disse para ele que só vai considerar dar outra chance para ele se ele der metade do dinheiro dele antes. Contaram para ela que ela tem direito a metade da fortuna dele caso eles separem e ela não quer que nenhum outra moeda vá para Lauryn”, afirma.

“Ele está feliz por ela por ter o dinheiro e quer ajudar eles (família), independentemente do rumo que o relacionamento tomar. Kyle quer segurança financeira para Annie e para os filhos”, adiciona.

O caso

O casamento entre Walker e Annie é marcado por fases conturbadas. Em 2019, em um momento de pausa no relacionamento, o jogador do Manchester City teve um filho com Lauryn Goodman. Na época, ele já tinha três crianças com a

Posteriormente, o atleta retomou o relacionamento com Kilner e se casaram em 2021. Porém, no ano seguinte, o futebolista teve um caso com Lauryn, enquanto a esposa aguardava mais um filho dele, e engravidou a amante.

Carreira de Walker

Com passagens por alguns clubes da Inglaterra, Walker ganhou maior destaque após ser contratado pelo Manchester City, em 2017. O jogador se estabeleceu como peça importante da equipe do técnico Guardiola e se tornou um dos capitães do time.

Além disso, o jogador acumula convocações para Seleção da Inglaterra, com 90 partidas disputadas.

Principais títulos

1x Champions League (2022/2023)

1x Mundial de clubes (2024)

6x Campeonato Inglês (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024)

2x Taça da Inglaterra (2019 e 2023)

4x Taça da Liga inglesa (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021)

