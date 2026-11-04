Vai correr a Maratona de BH? Confira as dicas para encarar os 21 km e 42 km

Faltam menos de 200 dias para a segunda edição da Maratona Oficial de Belo Horizonte, marcada para maio de 2027, e quem pretende encarar os 21km ou os 42km já precisa começar a organizar a preparação. Para chegar à linha de largada em condições de completar o percurso, corredores devem investir em treinos progressivos, alimentação equilibrada e períodos adequados de recuperação, respeitando os limites do próprio corpo.

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Corredores passaram pela Arena MRV Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Pódio masculino Maratona Oficial de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Pódio feminino Maratona Oficial de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Eulália Santos exausta e emocionada com a vitória Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press A paulista Eulália Santos, de 45 anos, venceu a disputa feminina Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Gilberto Silvestre Lopes venceu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Largada Elite da Maratona oficial de BH Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Maratona oficial de BH perto do trecho a Arena MRV Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Voltar Próximo

A construção da resistência é um dos principais desafios para quem escolhe uma prova de longa distância. De acordo com Esser Milagres, professor de educação física, corredor há 20 anos e treinador há quase cinco, a preparação deve priorizar a regularidade e o aumento gradual do volume de exercícios, principalmente em atividades de baixa intensidade.

A proposta é acostumar o organismo a correr por períodos cada vez maiores, sem transformar todos os treinos em uma disputa por velocidade. Uma revisão científica que reuniu 20 estudos sobre corredores de médias e longas distâncias identificou melhores resultados em programas nos quais pelo menos 70% do treinamento era realizado em baixa intensidade, combinado com uma parcela menor de exercícios mais exigentes.

O resultado reforça a importância de alternar os estímulos durante a preparação. Correr sempre no limite não significa necessariamente evoluir mais rápido e pode dificultar a recuperação entre as atividades.

Descanso também faz parte do treino

A evolução de um corredor não depende apenas dos quilômetros percorridos. Alimentação adequada, sono de qualidade e intervalos de descanso são fundamentais para que o organismo consiga se recuperar do esforço e acompanhar o aumento da carga de exercícios.

A ingestão insuficiente de energia, por exemplo, pode prejudicar tanto a saúde quanto o desempenho esportivo. Um consenso científico publicado pelo Comitê Olímpico Internacional, em 2023, chama a atenção para os impactos de consumir menos energia do que o corpo necessita diante das exigências dos exercícios.

Outro cuidado é observar os sinais de que o treinamento pode estar ultrapassando a capacidade de recuperação. Cansaço frequente, queda no rendimento, alterações no sono e necessidade de períodos maiores de descanso são alguns dos indicativos de que a rotina precisa ser reavaliada.

O equilíbrio entre esforço e recuperação é destacado também por um consenso científico do American College of Sports Medicine e do European College of Sport Science. A recomendação é ajustar a intensidade e o volume dos exercícios à capacidade individual, evitando aumentos bruscos na carga de treinamento.

Cada corredor tem seu ritmo

Para quem está começando a correr, a ansiedade para alcançar longas distâncias pode acabar atrapalhando a preparação. Mesmo pessoas que já praticam outras modalidades esportivas precisam ter cautela ao iniciar os treinos de corrida.

Segundo Esser, uma evolução rápida nas primeiras semanas não significa que o organismo esteja preparado para sustentar esforços intensos por períodos prolongados. “Respeitar o processo é fundamental. Buscar orientação profissional, evitar exageros e entender que não existem superpoderes são atitudes essenciais para preservar o corpo e garantir longevidade no esporte”, afirma.

A orientação profissional também ajuda a estabelecer metas compatíveis com o condicionamento físico e a experiência de cada atleta. A regularidade tende a trazer resultados mais consistentes do que sessões isoladas de esforço intenso.

Além dos cuidados físicos, o treinador chama a atenção para a importância da rede de apoio. Como a preparação para uma maratona exige tempo e disciplina, familiares e amigos podem ajudar o corredor a conciliar os exercícios com os compromissos pessoais e manter a motivação ao longo dos meses.

Diferenças entre 21km e 42km

Embora compartilhem princípios de preparação, a meia maratona e a maratona exigem planejamentos diferentes. Nos 42km, o tempo de permanência em atividade costuma ser maior, o que aumenta a importância de organizar os treinos, a alimentação e a recuperação.

Isso não significa que o volume de exercícios deva ser simplesmente o dobro daquele realizado por quem pretende correr 21km. A preparação precisa considerar o condicionamento, a experiência, a capacidade de adaptação e o tempo previsto para completar a prova.

Para Lucas Conduru Davis, idealizador da Maratona Oficial de Belo Horizonte, a antecedência permite que os participantes transformem a intenção de correr em um planejamento concreto.

“A preparação para uma prova de longa distância começa muito antes da largada. É importante que o corredor tenha tempo para organizar a rotina, estabelecer metas e construir os treinos de forma gradual, respeitando seus limites. Com a prova marcada para maio, este é o momento de começar a planejar essa jornada”, afirma.

Quatro desafios

A segunda edição da Maratona Oficial de Belo Horizonte será realizada entre 13 e 16 de maio de 2027. A principal novidade é a inclusão de uma prova individual de 21km, que substitui o revezamento da primeira edição.

A programação também terá a maratona de 42km, uma corrida noturna de 5km e a Corrida Kids. A organização espera reunir cerca de 14 mil participantes, quase três vezes o público da estreia, realizada em maio de 2026, quando mais de 5 mil atletas participaram.

A entrega dos kits está prevista para começar na quinta-feira, no Parque Municipal, conforme a programação do evento.

Os interessados já podem se inscrever pelo site da Ticket Sports. A organização também promove treinos abertos em municípios mineiros, como Sete Lagoas, Itabirito, Contagem, Conselheiro Lafaiete e Lagoa Santa. A agenda pode ser acompanhada pelo Instagram oficial, e as atividades não exigem inscrição prévia.

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Serviço

Data: 13 a 16 de maio de 2027

Modalidades: 42km, 21km individual, Corrida Noturna de 5km e Corrida Kids

Inscrições: Ticket Sports

Site: maratonaoficialdebh.com.br

Instagram: @maratonaoficialdebelohorizonte

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie