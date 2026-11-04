Vai correr a Maratona de BH? Confira as dicas para encarar os 21 km e 42 km
Treinos leves, alimentação adequada e descanso ajudam corredores a ganhar resistência e evitar lesões antes da prova, em maio de 2027
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Faltam menos de 200 dias para a segunda edição da Maratona Oficial de Belo Horizonte, marcada para maio de 2027, e quem pretende encarar os 21km ou os 42km já precisa começar a organizar a preparação. Para chegar à linha de largada em condições de completar o percurso, corredores devem investir em treinos progressivos, alimentação equilibrada e períodos adequados de recuperação, respeitando os limites do próprio corpo.
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A construção da resistência é um dos principais desafios para quem escolhe uma prova de longa distância. De acordo com Esser Milagres, professor de educação física, corredor há 20 anos e treinador há quase cinco, a preparação deve priorizar a regularidade e o aumento gradual do volume de exercícios, principalmente em atividades de baixa intensidade.
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A proposta é acostumar o organismo a correr por períodos cada vez maiores, sem transformar todos os treinos em uma disputa por velocidade. Uma revisão científica que reuniu 20 estudos sobre corredores de médias e longas distâncias identificou melhores resultados em programas nos quais pelo menos 70% do treinamento era realizado em baixa intensidade, combinado com uma parcela menor de exercícios mais exigentes.
O resultado reforça a importância de alternar os estímulos durante a preparação. Correr sempre no limite não significa necessariamente evoluir mais rápido e pode dificultar a recuperação entre as atividades.
Descanso também faz parte do treino
A evolução de um corredor não depende apenas dos quilômetros percorridos. Alimentação adequada, sono de qualidade e intervalos de descanso são fundamentais para que o organismo consiga se recuperar do esforço e acompanhar o aumento da carga de exercícios.
A ingestão insuficiente de energia, por exemplo, pode prejudicar tanto a saúde quanto o desempenho esportivo. Um consenso científico publicado pelo Comitê Olímpico Internacional, em 2023, chama a atenção para os impactos de consumir menos energia do que o corpo necessita diante das exigências dos exercícios.
Outro cuidado é observar os sinais de que o treinamento pode estar ultrapassando a capacidade de recuperação. Cansaço frequente, queda no rendimento, alterações no sono e necessidade de períodos maiores de descanso são alguns dos indicativos de que a rotina precisa ser reavaliada.
O equilíbrio entre esforço e recuperação é destacado também por um consenso científico do American College of Sports Medicine e do European College of Sport Science. A recomendação é ajustar a intensidade e o volume dos exercícios à capacidade individual, evitando aumentos bruscos na carga de treinamento.
Cada corredor tem seu ritmo
Para quem está começando a correr, a ansiedade para alcançar longas distâncias pode acabar atrapalhando a preparação. Mesmo pessoas que já praticam outras modalidades esportivas precisam ter cautela ao iniciar os treinos de corrida.
Segundo Esser, uma evolução rápida nas primeiras semanas não significa que o organismo esteja preparado para sustentar esforços intensos por períodos prolongados. “Respeitar o processo é fundamental. Buscar orientação profissional, evitar exageros e entender que não existem superpoderes são atitudes essenciais para preservar o corpo e garantir longevidade no esporte”, afirma.
A orientação profissional também ajuda a estabelecer metas compatíveis com o condicionamento físico e a experiência de cada atleta. A regularidade tende a trazer resultados mais consistentes do que sessões isoladas de esforço intenso.
Além dos cuidados físicos, o treinador chama a atenção para a importância da rede de apoio. Como a preparação para uma maratona exige tempo e disciplina, familiares e amigos podem ajudar o corredor a conciliar os exercícios com os compromissos pessoais e manter a motivação ao longo dos meses.
Diferenças entre 21km e 42km
Embora compartilhem princípios de preparação, a meia maratona e a maratona exigem planejamentos diferentes. Nos 42km, o tempo de permanência em atividade costuma ser maior, o que aumenta a importância de organizar os treinos, a alimentação e a recuperação.
Isso não significa que o volume de exercícios deva ser simplesmente o dobro daquele realizado por quem pretende correr 21km. A preparação precisa considerar o condicionamento, a experiência, a capacidade de adaptação e o tempo previsto para completar a prova.
Para Lucas Conduru Davis, idealizador da Maratona Oficial de Belo Horizonte, a antecedência permite que os participantes transformem a intenção de correr em um planejamento concreto.
“A preparação para uma prova de longa distância começa muito antes da largada. É importante que o corredor tenha tempo para organizar a rotina, estabelecer metas e construir os treinos de forma gradual, respeitando seus limites. Com a prova marcada para maio, este é o momento de começar a planejar essa jornada”, afirma.
Quatro desafios
A segunda edição da Maratona Oficial de Belo Horizonte será realizada entre 13 e 16 de maio de 2027. A principal novidade é a inclusão de uma prova individual de 21km, que substitui o revezamento da primeira edição.
A programação também terá a maratona de 42km, uma corrida noturna de 5km e a Corrida Kids. A organização espera reunir cerca de 14 mil participantes, quase três vezes o público da estreia, realizada em maio de 2026, quando mais de 5 mil atletas participaram.
A entrega dos kits está prevista para começar na quinta-feira, no Parque Municipal, conforme a programação do evento.
Os interessados já podem se inscrever pelo site da Ticket Sports. A organização também promove treinos abertos em municípios mineiros, como Sete Lagoas, Itabirito, Contagem, Conselheiro Lafaiete e Lagoa Santa. A agenda pode ser acompanhada pelo Instagram oficial, e as atividades não exigem inscrição prévia.
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Serviço
- Data: 13 a 16 de maio de 2027
- Modalidades: 42km, 21km individual, Corrida Noturna de 5km e Corrida Kids
- Inscrições: Ticket Sports
- Site: maratonaoficialdebh.com.br
- Instagram: @maratonaoficialdebelohorizonte
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie