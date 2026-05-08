Água na Grande BH: saiba em quais bairros o abastecimento segue afetado
Queda de égua em adutora da Copasa causou interrupção do abastecimento em cidades da Região Metropolitana; confira onde a situação ainda não foi normalizada
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Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana enfrentaram falta de água ao longo desta semana, devido à queda de uma égua em uma adutora do Sistema Rio das Velhas na tarde de segunda-feira (4/5). A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) precisou interromper o fornecimento de água para procurar o animal, que só foi encontrado na manhã de quarta-feira (6/5). Nesta sexta-feira (8/5), algumas localidades seguem afetadas (veja lista abaixo).
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De acordo com a Copasa, o abastecimento de água na Grande BH estava em fase final de normalização até esta quinta-feira (7/5). Segundo a companhia, mais de 90% da população afetada já teve o fornecimento de água restabelecido. Na manhã de hoje, uma equipe técnica está em verificação para atualização das informações.
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Embora o sistema já opere com carga total na maior parte da Região Metropolitana, a Copasa informou que alguns bairros situados em áreas mais elevadas ou em extremidades de rede ainda podem registrar intermitência ou pressão baixa devido “ao tempo necessário para a pressurização completa das tubulações”.
A empresa informou que a situação é decorrente da geografia de algumas regiões, que exigem uma pressão maior no sistema para que a água chegue a todos os imóveis. Em nota, a Copasa lamentou o tempo de espera na normalização do abastecimento e reforçou a importância do uso consciente da água.
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“Por se tratar de uma etapa final de pressurização da rede, a companhia solicita que os moradores de regiões onde o abastecimento já foi normalizado façam o uso consciente da água. Essa colaboração é fundamental para que a pressão no sistema suba mais rapidamente e a água chegue com agilidade aos vizinhos das áreas mais altas e das extremidades de rede, que ainda sofrem com a falta de água”, disse a nota.
Confira os locais que seguem afetados:
Belo Horizonte
- Mantiqueira
- Goiânia
- Aglomerado da Serra
Ribeirão das Neves
- Fortaleza
- Menezes
- Girassol
Vespasiano
- Gávea
Santa Luzia
- Monte Carlo
- Liberdade
- Duquesa
- Frimisa