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BAIRROS SEM ÁGUA

Água na Grande BH: saiba em quais bairros o abastecimento segue afetado

Queda de égua em adutora da Copasa causou interrupção do abastecimento em cidades da Região Metropolitana; confira onde a situação ainda não foi normalizada

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/05/2026 08:00

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Torneira
Alguns bairro ainda podem apresentar intermitência no abastecimento de água na Grande BH crédito: Marcelo Casal/Agência Brasil

Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana enfrentaram falta de água ao longo desta semana, devido à queda de uma égua em uma adutora do Sistema Rio das Velhas na tarde de segunda-feira (4/5). A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) precisou interromper o fornecimento de água para procurar o animal, que só foi encontrado na manhã de quarta-feira (6/5). Nesta sexta-feira (8/5), algumas localidades seguem afetadas (veja lista abaixo).

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De acordo com a Copasa, o abastecimento de água na Grande BH estava em fase final de normalização até esta quinta-feira (7/5). Segundo a companhia, mais de 90% da população afetada já teve o fornecimento de água restabelecido. Na manhã de hoje, uma equipe técnica está em verificação para atualização das informações.

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Embora o sistema já opere com carga total na maior parte da Região Metropolitana, a Copasa informou que alguns bairros situados em áreas mais elevadas ou em extremidades de rede ainda podem registrar intermitência ou pressão baixa devido “ao tempo necessário para a pressurização completa das tubulações”.

A empresa informou que a situação é decorrente da geografia de algumas regiões, que exigem uma pressão maior no sistema para que a água chegue a todos os imóveis. Em nota, a Copasa lamentou o tempo de espera na normalização do abastecimento e reforçou a importância do uso consciente da água.

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“Por se tratar de uma etapa final de pressurização da rede, a companhia solicita que os moradores de regiões onde o abastecimento já foi normalizado façam o uso consciente da água. Essa colaboração é fundamental para que a pressão no sistema suba mais rapidamente e a água chegue com agilidade aos vizinhos das áreas mais altas e das extremidades de rede, que ainda sofrem com a falta de água”, disse a nota.

Confira os locais que seguem afetados:

Belo Horizonte

  • Mantiqueira
  • Goiânia
  • Aglomerado da Serra

Ribeirão das Neves

  • Fortaleza
  • Menezes
  • Girassol

Vespasiano

  • Gávea

Santa Luzia

  • Monte Carlo
  • Liberdade
  • Duquesa
  • Frimisa

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