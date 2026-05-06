Copasa dá previsão para retomada do abastecimento na Grande BH; veja

A Copasa informou que o abastecimento de água em Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana deve começar a ser normalizado ao longo desta quarta-feira (6/5), depois da retirada do animal de grande porte que havia caído em uma adutora do Sistema Rio das Velhas.

Segundo a companhia, o animal foi localizado e removido durante uma operação realizada ao longo da madrugada por equipes técnicas. A previsão é de que o sistema seja religado ainda nesta manhã. A Copasa afirmou que a prioridade neste momento é garantir a segurança técnica e a tranquilidade da população atendida pelo sistema.

Desde o início da ocorrência, a empresa informou que vem monitorando continuamente os parâmetros de qualidade da água e seguindo todos os protocolos técnicos e sanitários. Como medida preventiva, toda a água presente no trecho afetado da tubulação foi descartada. De acordo com a companhia, nenhum volume desse reservatório será destinado ao consumo da população.

Após o descarte, foi iniciado um processo de sanitização e desinfecção química da rede, seguido por análises laboratoriais para verificar a potabilidade da água. A Estação de Tratamento de Água (ETA) só retomará o bombeamento após a confirmação, por especialistas, de que todos os parâmetros sanitários foram atendidos.

A companhia informou ainda que o atendimento prioritário a hospitais e unidades de saúde segue sendo realizado por meio de caminhões-pipa até a normalização completa do abastecimento.

Relembre o caso

Na tarde dessa terça-feira (5/5), a Copasa reforçou em nota a importância do consumo consciente de água diante da interrupção do sistema de abastecimento em Belo Horizonte e na Região Metropolitana por conta de um animal de grande porte - possivelmente uma égua, segundo relatos recebidos pela empresa - que foi localizado na adutora do Sistema Rio das Velhas.

De acordo com a companhia, equipes técnicas atuaram de forma ininterrupta na verificação da estrutura, que possui cerca de 2,4 metros de diâmetro. Para garantir maior precisão na busca, estavam sendo empregados drones capazes de realizar inspeções internas em trechos de difícil acesso. Esses dispositivos permitem uma análise minuciosa da rede, essencial diante da complexidade da ocorrência.

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A medida atinge a distribuição de água em Belo Horizonte e outras sete cidades da região metropolitana. Na capital serão atingidos mais de 300 bairros.