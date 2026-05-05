Assine
overlay
Início Gerais
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Parte da Serra do Cipó é interditada após vandalismo em pinturas rupestres

ICMBio interdita Cachoeira e Lapa das Congonhas depois de imagens do complexo arqueológico serem pichadas. Polícia Federal e Iphan foram acionados

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Leandro Couri
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
05/05/2026 19:10

compartilhe

SIGA
×
Local foi sinalizado com fita de isolamento e placas
Local interditado no Parque da Serra do Cipó foi sinalizado com fita de isolamento e placas crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Após ser alvo de um ato de vandalismo, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) interditou a Cachoeira e Lapa das Congonhas no Parque Nacional da Serra do Cipó, localizado a 100 quilômetros de Belo Horizonte, em Santana do Riacho, na Região Central de Minas. A medida vem cinco dias depois de pinturas rupestres milenares, localizadas no interior da unidade de conservação, serem pichadas. A administração divulgou nota de repúdio e classificou o episódio como "extremamente grave".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A reportagem do Estado de Minas acompanhou, nesta terça-feira (5/5), a agente ambiental do ICMBio Luiza Kot durante a fiscalização da área. Pelo trajeto de 12 quilômetros percorridos, turistas se queixaram da falta de sinalização e da frustração por terem caminhado vários quilômetros sem saber da interdição no local conhecido como "Congonhas de Cima". 

A direção do parque afirmou que as medidas precisam ser imediatas. "Como o Parque é nacional, temos que acionar os órgãos competentes, como o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e a Policia Federal, que vão instaurar a investigação. Infelizmente, medidas como essa interdição se tornam necessárias", contou. 

Leia Mais

Conforme apurou a reportagem no local, há duas cachoeiras, sendo que a localizada na parte mais baixa está aberta à visitação, enquanto a outra, na parte mais alta, encontra-se interditada. A equipe do EM acompanhou a instalação de faixas de isolamento no local. "Temos que contar com a educação dos usuários de não ultrapassar a fita enquanto as investigações continuam", reforçou a agente ambiental.

Em conversa com o EM, o analista ambiental do ICMBio, Diogo Demattos Guimarães, afirmou que a interdição seguirá até o planejamento de uma ação de restauro junto ao Iphan. A visita do instituto está prevista para a próxima semana.

Ele ainda comentou sobre a entrada irregular, conhecida como "Duas Pontes". Por lá, segundo Demattos, não há portaria ou agentes suficientes para monitorar os visitantes. "Estamos estudando a aquisição de câmeras e vamos manter e sinalizar os arredores com outras placas", afirmou.

Medidas adotadas

A gestão do parque comunicou que já foram tomadas medidas, como envio de fotos e informações detalhadas à equipe do Iphan, que deve realizar uma perícia técnica no local em até 15 dias, bem como verificar a melhor forma para restauração e comunicação de crime contra o patrimônio natural junto à Polícia Federal. 

Leia Mais

Além disso, a Polícia Ambiental de Lagoa Santa também foi acionada e deslocou equipe, nesta terça, até a sede do Parque Nacional, para colher informações para emissão de boletim de ocorrência e abertura de investigação.

O que aconteceu?

No último fim de semana, pichações em pinturas rupestres geraram indignação entre quem cuida e desfruta da Serra do Cipó. Diferente das pichações em centros urbanos, o dano a registros arqueológicos é considerado irreversível ou de difícil restauração, uma vez que as pinturas representam a presença humana ancestral no território e compõem a memória coletiva do país. Como sinal de protesto e para evitar a 'fama' do autor, o parque optou por não divulgar imagens da pichação.

A gestão da unidade já deu início aos trâmites legais para punir os responsáveis. As frentes de atuação incluem processo administrativo, com abertura imediata de apuração interna; investigação criminal, com comunicação formal aos órgãos competentes (Polícia Federal e Ministério Público) para identificar a autoria; e enquadramento legal (o ato configura crime contra o patrimônio cultural e contra a unidade de conservação federal, conforme a Lei nº 9.605/1998).

"Danificar esse patrimônio não é apenas degradar uma rocha, mas atacar um bem público que pertence a todos", afirmou a gestão do parque em nota oficial divulgada no Instagram.

Leia Mais

Além da possibilidade de pena de reclusão, os responsáveis enfrentam sanções financeiras. Com base no Decreto nº 6.514/2008, as multas administrativas para esse tipo de infração são elevadas, podendo alcançar a ordem de centenas de milhares de reais, além da obrigatoriedade de reparação integral do dano.

"Trata-se de um ato extremamente grave. As pinturas rupestres são parte do patrimônio histórico, arqueológico e cultural brasileiro. São registros da presença humana ancestral neste território e pertencem à coletividade. Danificá-las não é apenas degradar uma rocha, é atacar uma memória coletiva, um bem público e um patrimônio que pertence a todos”, disse a diretoria em nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A administração reforçou que não haverá tolerância com atos de depredação e convocou a sociedade a colaborar com as investigações. Quem possuir informações que ajudem a identificar os autores do crime pode entrar em contato pelo e-mail parna.serradocipo@icmbio.gov.br, com a identidade preservada, se solicitado.

Tópicos relacionados:

icmbio minas-gerais parque-nacional-da-serra-do-cipo patrimonio-arqueologico pichacao pintura-rupestre serra-do-cipo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay