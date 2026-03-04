Vai chover em BH nesta quarta (4/3)? Veja a previsão do tempo completa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de um fevereiro com chuva acima da média, Belo Horizonte começou o mês de março com tempo firme. No entanto, segundo a Defesa Civil de BH, esta quarta-feira (4/3) pode ser de pancadas de chuva.

Conforme a previsão, o dia é céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 17,66°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 10,1°C.

A máxima pode chegar a 29°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45%, à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 197,5 milímetros (mm) para cada regional em março.

Mínimas registradas em BH por regional em 4/3

Barreiro: 19,2 °C, às 5h45.

Centro-Sul: 18,4 °C, às 6h10.

Oeste: 17,6 °C, com sensação térmica de 10,1 °C às 6h.

Pampulha: 19,3 °C, com sensação térmica de 21,0 °C às 6h.

Venda Nova: 20,5 °C, às 6h10.

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações