Vai chover em BH nesta quarta (4/3)? Veja a previsão do tempo completa
Depois de dias molhados, Belo Horizonte começou o mês de março com tempo firme. Veja a previsão completa e saiba como fica o clima nesta terça-feira (3/3)
Depois de um fevereiro com chuva acima da média, Belo Horizonte começou o mês de março com tempo firme. No entanto, segundo a Defesa Civil de BH, esta quarta-feira (4/3) pode ser de pancadas de chuva.
Conforme a previsão, o dia é céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde.
A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 17,66°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 10,1°C.
A máxima pode chegar a 29°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45%, à tarde.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 197,5 milímetros (mm) para cada regional em março.
Mínimas registradas em BH por regional em 4/3
- Barreiro: 19,2 °C, às 5h45.
- Centro-Sul: 18,4 °C, às 6h10.
- Oeste: 17,6 °C, com sensação térmica de 10,1 °C às 6h.
- Pampulha: 19,3 °C, com sensação térmica de 21,0 °C às 6h.
- Venda Nova: 20,5 °C, às 6h10.
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).