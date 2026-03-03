Assine
Vai chover em BH nesta terça-feira (3/3)? Veja a previsão completa

Depois de dias molhados, Belo Horizonte começou o mês de março com tempo firme. Veja a previsão completa e saiba como fica o clima nesta terça-feira (3/3)

03/03/2026 08:04

A previsão meteorológica indica céu encoberto e chuva a qualquer hora do dia na capital mineira
O dia será de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

Depois de um fevereiro com chuva acima da média, Belo Horizonte começou o mês de março com tempo firme. No entanto, segundo a Defesa Civil de BH, o cenário pode mudar nesta terça-feira (3/3), com a chegada de pancadas de chuva.

Conforme a previsão, o dia é céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 16°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 6,9°C. Às 5h, a sensação foi de 6ºC.

A máxima pode chegar a 30°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45%, à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 197,5 milímetros (mm) para cada regional em março.

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

