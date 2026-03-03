Vai chover em BH nesta terça-feira (3/3)? Veja a previsão completa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de um fevereiro com chuva acima da média, Belo Horizonte começou o mês de março com tempo firme. No entanto, segundo a Defesa Civil de BH, o cenário pode mudar nesta terça-feira (3/3), com a chegada de pancadas de chuva.

Conforme a previsão, o dia é céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 16°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 6,9°C. Às 5h, a sensação foi de 6ºC.

A máxima pode chegar a 30°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45%, à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 197,5 milímetros (mm) para cada regional em março.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações