Suposto assassino é agredido por colega que temia pela própria vida, em BH

Um jovem de 26 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio com golpes de facão na Avenida dos Andradas, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), na tarde desse sábado (28/2). O agressor, por sua vez, alegou que cometeu o crime porque sabia de um assassinato brutal cometido pelo jovem dias antes e temia pela vida.

Informações do boletim de ocorrência dão conta que militares que patrulhavam a região receberam a informação de que um alvo da corporação estava no lixão da avenida. Eles foram ao endereço, não o encontraram e, ao voltar ao posto inicial, viram a agressão.

A situação foi dada como prioridade e uma outra viatura foi acionada para o socorro da vítima, enquanto o agressor foi contido para que não houvesse mais facadas.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII com duas perfurações nos braços e outras duas no tórax, tendo dado entrada no centro cirúrgico com urgência.

Aos militares, o autor contou que agrediu o colega por conta de uma agressão cometida pela vítima contra ele na sexta-feira (27). Ele relatou que estava em sua barraca quando o jovem tentou desferir golpes de facão contra ele, que caiu no leito do Ribeirão Arrudas.

Segundo o autor, essa agressão aconteceu porque o jovem de 26 anos sabia que o homem de 43 sabia do crime. Com isso, o agressor alegou que agrediu o colega jovem a facadas, no sábado, por temer pela própria vida e querer se proteger.

O agressor relatou à PMMG que ficou sabendo que o jovem era autor de um assassinato brutal ocorrido dias antes e que esse era o motivo do ataque. Segundo ele, a vítima era responsável por um caso de homicídio em que o indivíduo havia sido encontrado carbonizado, com uma chave de fenda cravada no pescoço.

O autor ainda afirmou que o crime foi cometido quatro dias antes, até que o jovem provocou um incêndio que permitiu que o corpo fosse localizado. Os militares consultaram o sistema e confirmaram que foi registrado um homicídio com a mesma dinâmica narrada pelo autor, com a vítima e a companheira qualificadas como suspeitas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia fez os trabalhos de praxe no local e recolheu a faca usada no crime. O autor foi conduzido à Delegacia de Plantão da Polícia Civil para registro da ocorrência e a vítima segue sob cuidados médicos no HPS. Os casos seguem sob investigação da Polícia Civil.

