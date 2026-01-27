Assine
BH: vídeo flagra homem com facão sendo baleado na perna durante abordagem

Guarda Municipal diz que suspeito ameaçava clientes em açougue no bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/01/2026 11:21

O homem ameaça populares, que fogem do local e em seguida, agentes pedem que ele coloque o facão no chão, pedido desobedecido
O homem ameaça populares, que fogem do local e em seguida, agentes pedem que ele coloque o facão no chão, pedido desobedecido crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um vídeo de câmeras de segurança flagrou o momento em que um homem armado com um facão é baleado na perna durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal, na noite dessa segunda-feira (26/1), em um açougue no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com a Guarda, os agentes foram acionados depois de denúncias apontarem que um indivíduo estaria ameaçando clientes e funcionários do estabelecimento. Durante a tentativa de abordagem, o homem se recusou a soltar a arma e avançou contra os agentes, mesmo após o uso de uma arma de energia conduzida (taser), que não teve efeito.

Diante da resistência e do risco, os guardas efetuaram um único disparo nos membros inferiores do suspeito para contê-lo. Ele foi imobilizado e encaminhado para atendimento hospitalar.

As imagens mostram o momento em que o homem ameaça populares, que fogem do local. Em seguida, agentes ordenam que ele jogue o facão no chão, mas a ordem não é obedecida, culminando no disparo.

O vídeo também revela a intensa movimentação de veículos, já que o açougue fica às margens do Anel Rodoviário, aumentando o risco para pedestres e motoristas.

