BH: vídeo flagra homem com facão sendo baleado na perna durante abordagem

Um vídeo de câmeras de segurança flagrou o momento em que um homem armado com um facão é baleado na perna durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal, na noite dessa segunda-feira (26/1), em um açougue no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com a Guarda, os agentes foram acionados depois de denúncias apontarem que um indivíduo estaria ameaçando clientes e funcionários do estabelecimento. Durante a tentativa de abordagem, o homem se recusou a soltar a arma e avançou contra os agentes, mesmo após o uso de uma arma de energia conduzida (taser), que não teve efeito.

Diante da resistência e do risco, os guardas efetuaram um único disparo nos membros inferiores do suspeito para contê-lo. Ele foi imobilizado e encaminhado para atendimento hospitalar.

As imagens mostram o momento em que o homem ameaça populares, que fogem do local. Em seguida, agentes ordenam que ele jogue o facão no chão, mas a ordem não é obedecida, culminando no disparo.

O vídeo também revela a intensa movimentação de veículos, já que o açougue fica às margens do Anel Rodoviário, aumentando o risco para pedestres e motoristas.