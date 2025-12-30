Assine
AUMENTO EM 2026

BH: tarifa do táxi-lotação vai aumentar a partir do dia 1º de janeiro

O anúncio do reajuste foi divulgado hoje pela SUMOB no Diário Oficial do Município e deixará as passagens 8% mais caras

Rafael Silva*
Rafael Silva*
Repórter
30/12/2025 14:50

Táxi-lotação da Avenida Afonso Pena, em BH, agora passa a atender o Bairro Serra
As duas linhas atendidas pelo táxi-lotação ficarão mais caras a partir de 2026 crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O serviço de táxi-lotação de Belo Horizonte sofreu reajuste nesta terça-feira (30/12) e o valor da tarifa das linhas ficará R$ 0,55 mais caro. Esse aumento de passagem foi anunciado pela Superintendência de Mobilidade (SUMOB) e passará a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026. 

O valor da tarifa atualmente das linhas Av. do Contorno e da Av. Afonso Pena, deixa de ser R$ 6,35 e R$ 6,05, e passa a ser R$ 6,90 e R$ 6,60 respectivamente; um aumento de pouco mais de 8%. 

As informações sobre o novo valor da passagem deverão ser fixadas pelos motoristas no vidro traseiro do veículo, conforme exposto na portaria assinada pelo Superintendente de Mobilidade do Município, Rafael Murta Resende. 

A justificativa para o aumento do valor da passagem, utilizada pela SUMOB, é a de que o reajuste considera a necessidade de equilíbrio operacional entre os serviços de ônibus e o serviço de táxi-lotação. Há a obrigatoriedade de que o valor do táxi lotação fique 10% acima da tarifa dos ônibus.

O preço da tarifa dos coletivos também passará por acréscimo. A partir do dia 1º de janeiro de 2026 o valor da passagem deixará de ser R$ 5,75 e passará a ser R$ 6,25, um aumento de quase 20%.  

PANORAMA HISTÓRICO DE VALORES

O serviço de transporte de táxi-lotação foi criado em 2001 com a proposta de aumentar a utilização da frota de táxi e oferecer à população mais uma opção para circular pela cidade. 

Os veículos percorrem um trajeto pré-definido pela PBH, o que os diferencia dos veículos tradicionais da categoria. A prefeitura aponta que 130 carros estão credenciados para rodarem nessa modalidade.         

As tarifas no trajeto da Afonso Pena custava R$ 1,50 e da Contorno, R$ 1,10, o que representava 0,8% do salário mínimo da época (R$180,00). Em 2026, as tarifas nos trajetos serão de R$ R$ 6,90 e R$ R$ 6,60, respectivamente e equivalem a cerca de 0,4% do salário mínimo atual (R$ 1.621). 

Apesar do aumento gradual da tarifa, o valor é significativamente menor em relação ao salário mínimo. 

Percursos 

A Contorno e a Afonso Pena são duas das principais avenidas do centro da cidade e são atendidas pelo serviço de táxi-lotação. Um novo itinerário foi anunciado em setembro, que estende o atendimento do trajeto da Afonso Pena até o Bairro Serra, Região Centro-Sul da cidade.

Em entrevista dada ao Estado de Minas em setembro, a diretora de Planejamento e Controle de Mobilidade da SUMOB, Gabriela Pereira, disse que esse novo trajeto é uma demanda dos próprios taxistas e teria validade de 90 dias. "Confirmamos que havia esse interesse de uma rota de táxi compartilhado também atendendo a região da Serra", afirma.  

Ela explicou que o período será analisado e se a rota trouxe impactos negativos ou positivos. "Temos três caminhos possíveis. Se não der certo, cancelamos completamente; caso apenas um trecho tenha problema, podemos alterar e fazer ajustes; e se der tudo certo adotamos a rota definitiva", aponta.

O presidente da Associação dos Motoristas de Táxis-Lotação de Belo Horizonte (AMTL-BH), Cláudio Silva, contrapôs a visão informada pela diretora e afirmou que a intenção dos motoristas era de que houvesse uma terceira rota em funcionamento, não que fosse feita a substituição.

“A condição que a BHTrans impôs para aprovar essa extensão é acabar com a rota da Contorno e passar os carros para a Afonso Pena para ajudar no atendimento da Serra. Não partiu da gente. Por nós, ficaria a Contorno, a Afonso Pena e a extensão para Serra”, diz Silva.

A portaria da SUMOB Nº 110/2025, divulgada no Diário Oficial do Município no dia 18/12, estendeu o período de testes por mais 90 dias, que começarão a valer a partir do dia 4 de janeiro de 2026.  

O prazo, que teve início em setembro, se encerrou no último dia 12/12 e a superintendência achou que seria interessante que houvesse a continuidade de mais testes nessa nova rota.   

Rotas 

Itinerário Av. do Contorno

  • Av.do Contorno,

  • R. Monte Alegre,

  • R. Professor Estêvão Pinto,

  • Av. do Contorno,

  • Av. Álvares Cabral, 

  • R. Matias Cardoso, 

  • Av. do Contorno, 

  • R. Timbiras, 

  • R. Uberaba,

  • R. dos Guajajaras.

Itinerário Av. Afonso Pena

  • Av. Afonso Pena

  • 328 (ponto inicial)

  • Praça da Bandeira

  • Av. Agulhas Negras

  • Praça do Papa

  • Rua Salomão de Vasconcelos (rotatória/portaria Instituto Orizonti)

  • Av. José do Patrocínio Pontes

  • Rua Salomão de Vasconcelos

  • Praça do Papa

  • Av. Agulhas Negras

  • Av. Afonso Pena (B/C)

  • Rua Curitiba

  • Rua Vinte e Um de Abril

  • Av. do Contorno

  • Estação Lagoinha (metrô)

  • Rua Paulo de Frontin

  • Rua dos Guaranis

  • Rua dos Caetés.

Nova extensão (caráter experimental, de acordo com PORTARIA SUMOB Nº066/2025)

  • Av. Bandeirantes

  • Rua Trifana

  • Rua Serranos

  • Rua Angustura

  • Rua Capivari

  • Rua Dr. Alípio Goulart

  • Rua da Passagem

  • Av. do Cardoso (Praça do Cardoso)

  • Rua Des. Mário Matos

  • Rua Corinto

  • Rua Henrique Passini

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

**Matéria feita com informações de Izabella Caixeta, Júlia Melgaço e Andrei Megre

