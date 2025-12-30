BH: tarifa do táxi-lotação vai aumentar a partir do dia 1º de janeiro

O serviço de táxi-lotação de Belo Horizonte sofreu reajuste nesta terça-feira (30/12) e o valor da tarifa das linhas ficará R$ 0,55 mais caro. Esse aumento de passagem foi anunciado pela Superintendência de Mobilidade (SUMOB) e passará a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026.

O valor da tarifa atualmente das linhas Av. do Contorno e da Av. Afonso Pena, deixa de ser R$ 6,35 e R$ 6,05, e passa a ser R$ 6,90 e R$ 6,60 respectivamente; um aumento de pouco mais de 8%.

As informações sobre o novo valor da passagem deverão ser fixadas pelos motoristas no vidro traseiro do veículo, conforme exposto na portaria assinada pelo Superintendente de Mobilidade do Município, Rafael Murta Resende.

A justificativa para o aumento do valor da passagem, utilizada pela SUMOB, é a de que o reajuste considera a necessidade de equilíbrio operacional entre os serviços de ônibus e o serviço de táxi-lotação. Há a obrigatoriedade de que o valor do táxi lotação fique 10% acima da tarifa dos ônibus.

O preço da tarifa dos coletivos também passará por acréscimo. A partir do dia 1º de janeiro de 2026 o valor da passagem deixará de ser R$ 5,75 e passará a ser R$ 6,25, um aumento de quase 20%.

PANORAMA HISTÓRICO DE VALORES

O serviço de transporte de táxi-lotação foi criado em 2001 com a proposta de aumentar a utilização da frota de táxi e oferecer à população mais uma opção para circular pela cidade.

Os veículos percorrem um trajeto pré-definido pela PBH, o que os diferencia dos veículos tradicionais da categoria. A prefeitura aponta que 130 carros estão credenciados para rodarem nessa modalidade.

As tarifas no trajeto da Afonso Pena custava R$ 1,50 e da Contorno, R$ 1,10, o que representava 0,8% do salário mínimo da época (R$180,00). Em 2026, as tarifas nos trajetos serão de R$ R$ 6,90 e R$ R$ 6,60, respectivamente e equivalem a cerca de 0,4% do salário mínimo atual (R$ 1.621).

Apesar do aumento gradual da tarifa, o valor é significativamente menor em relação ao salário mínimo.

Percursos

A Contorno e a Afonso Pena são duas das principais avenidas do centro da cidade e são atendidas pelo serviço de táxi-lotação. Um novo itinerário foi anunciado em setembro, que estende o atendimento do trajeto da Afonso Pena até o Bairro Serra, Região Centro-Sul da cidade.

Em entrevista dada ao Estado de Minas em setembro, a diretora de Planejamento e Controle de Mobilidade da SUMOB, Gabriela Pereira, disse que esse novo trajeto é uma demanda dos próprios taxistas e teria validade de 90 dias. "Confirmamos que havia esse interesse de uma rota de táxi compartilhado também atendendo a região da Serra", afirma.

Ela explicou que o período será analisado e se a rota trouxe impactos negativos ou positivos. "Temos três caminhos possíveis. Se não der certo, cancelamos completamente; caso apenas um trecho tenha problema, podemos alterar e fazer ajustes; e se der tudo certo adotamos a rota definitiva", aponta.

O presidente da Associação dos Motoristas de Táxis-Lotação de Belo Horizonte (AMTL-BH), Cláudio Silva, contrapôs a visão informada pela diretora e afirmou que a intenção dos motoristas era de que houvesse uma terceira rota em funcionamento, não que fosse feita a substituição.

“A condição que a BHTrans impôs para aprovar essa extensão é acabar com a rota da Contorno e passar os carros para a Afonso Pena para ajudar no atendimento da Serra. Não partiu da gente. Por nós, ficaria a Contorno, a Afonso Pena e a extensão para Serra”, diz Silva.

A portaria da SUMOB Nº 110/2025, divulgada no Diário Oficial do Município no dia 18/12, estendeu o período de testes por mais 90 dias, que começarão a valer a partir do dia 4 de janeiro de 2026.

O prazo, que teve início em setembro, se encerrou no último dia 12/12 e a superintendência achou que seria interessante que houvesse a continuidade de mais testes nessa nova rota.

Rotas

Itinerário Av. do Contorno

Av.do Contorno,

R. Monte Alegre,

R. Professor Estêvão Pinto,

Av. do Contorno,

Av. Álvares Cabral,

R. Matias Cardoso,

Av. do Contorno,

R. Timbiras,

R. Uberaba,

R. dos Guajajaras.

Itinerário Av. Afonso Pena

Av. Afonso Pena

328 (ponto inicial)

Praça da Bandeira

Av. Agulhas Negras

Praça do Papa

Rua Salomão de Vasconcelos (rotatória/portaria Instituto Orizonti)

Av. José do Patrocínio Pontes

Rua Salomão de Vasconcelos

Praça do Papa

Av. Agulhas Negras

Av. Afonso Pena (B/C)

Rua Curitiba

Rua Vinte e Um de Abril

Av. do Contorno

Estação Lagoinha (metrô)

Rua Paulo de Frontin

Rua dos Guaranis

Rua dos Caetés.

Nova extensão (caráter experimental, de acordo com PORTARIA SUMOB Nº066/2025)

Av. Bandeirantes

Rua Trifana

Rua Serranos

Rua Angustura

Rua Capivari

Rua Dr. Alípio Goulart

Rua da Passagem

Av. do Cardoso (Praça do Cardoso)

Rua Des. Mário Matos

Rua Corinto

Rua Henrique Passini

