7 passeios ao ar livre e imperdíveis para fazer em Belo Horizonte

Belo Horizonte vai muito além da fama de capital dos bares. Com o crescente interesse por atividades ao ar livre, moradores e turistas redescobrem espaços verdes e mirantes que oferecem um respiro da rotina urbana. A capital mineira revela um lado surpreendente para quem busca contato com a natureza sem precisar sair da cidade.

Seja para uma caminhada tranquila, um piquenique em família ou simplesmente para admirar a paisagem, a cidade dispõe de opções variadas e gratuitas. Explorar esses locais é uma forma de conhecer novas perspectivas de Belo Horizonte e aproveitar o que ela tem de melhor sob o céu azul. Confira sete passeios imperdíveis para curtir um dia de sol.

Leia Mais

Lagoa da Pampulha

Cartão-postal da cidade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, é um convite para caminhadas, passeios de bicicleta ou simplesmente para relaxar à beira da lagoa. A orla de 18 quilômetros abriga a icônica Igreja São Francisco de Assis e oferece um passeio de catamarã, proporcionando uma nova forma de apreciar a paisagem. Parque das Mangabeiras

Localizado aos pés da Serra do Curral, é uma das maiores áreas verdes de Belo Horizonte. O parque oferece trilhas, quadras esportivas e espaços para piquenique em meio à mata nativa. É o lugar ideal para quem busca imersão na natureza e um refúgio do agito da cidade. Praça da Liberdade

Um dos pontos mais charmosos da capital, a praça combina jardins bem cuidados com uma arquitetura imponente. Além de ser um ótimo local para um passeio tranquilo, a praça integra o Circuito Liberdade, com diversos museus e centros culturais no entorno. Mirante das Mangabeiras

Para quem busca uma vista panorâmica de tirar o fôlego, o Mirante das Mangabeiras é a escolha certa. De lá, é possível observar grande parte da cidade e as montanhas que a cercam. O pôr do sol visto do local é um espetáculo que atrai dezenas de pessoas diariamente. Parque Municipal Américo Renné Giannetti

No coração de Belo Horizonte, o Parque Municipal é um oásis de tranquilidade. Com uma grande diversidade de árvores, um pequeno lago com pedalinhos e brinquedos para crianças, é um programa clássico e agradável para todas as idades, perfeito para uma pausa no centro da cidade. Praça do Papa

Ampla e com uma vista privilegiada, a Praça do Papa é outro ponto famoso pela paisagem que proporciona. O local recebeu este nome após a visita do papa João Paulo II em 1980 e hoje é um espaço popular para soltar pipas, fazer piqueniques e curtir o fim de tarde com amigos ou família. Rua do Amendoim

Um passeio curioso e divertido, especialmente para as crianças. Localizada no bairro Mangabeiras, a rua ficou famosa pela ilusão de ótica que faz com que carros desligados pareçam subir a ladeira. O fenômeno atrai visitantes que testam a "lei da gravidade" local e se divertem com o resultado. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.