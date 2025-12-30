Assine
7 passeios ao ar livre e imperdíveis para fazer em Belo Horizonte

A capital mineira vai muito além dos bares; conheça parques, praças e mirantes para curtir um dia de sol e ter contato com a natureza na cidade.

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
30/12/2025 12:17

A orla da Lagoa da Pampulha, com sua arquitetura icônica e atrações de lazer, é um dos pontos para aproveitar o dia de sol em Belo Horizonte. crédito: Jair Amaral/ EM D.A Press

Belo Horizonte vai muito além da fama de capital dos bares. Com o crescente interesse por atividades ao ar livre, moradores e turistas redescobrem espaços verdes e mirantes que oferecem um respiro da rotina urbana. A capital mineira revela um lado surpreendente para quem busca contato com a natureza sem precisar sair da cidade.

Seja para uma caminhada tranquila, um piquenique em família ou simplesmente para admirar a paisagem, a cidade dispõe de opções variadas e gratuitas. Explorar esses locais é uma forma de conhecer novas perspectivas de Belo Horizonte e aproveitar o que ela tem de melhor sob o céu azul. Confira sete passeios imperdíveis para curtir um dia de sol.

  1. Lagoa da Pampulha
    Cartão-postal da cidade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, é um convite para caminhadas, passeios de bicicleta ou simplesmente para relaxar à beira da lagoa. A orla de 18 quilômetros abriga a icônica Igreja São Francisco de Assis e oferece um passeio de catamarã, proporcionando uma nova forma de apreciar a paisagem.

  2. Parque das Mangabeiras
    Localizado aos pés da Serra do Curral, é uma das maiores áreas verdes de Belo Horizonte. O parque oferece trilhas, quadras esportivas e espaços para piquenique em meio à mata nativa. É o lugar ideal para quem busca imersão na natureza e um refúgio do agito da cidade.

  3. Praça da Liberdade
    Um dos pontos mais charmosos da capital, a praça combina jardins bem cuidados com uma arquitetura imponente. Além de ser um ótimo local para um passeio tranquilo, a praça integra o Circuito Liberdade, com diversos museus e centros culturais no entorno.

  4. Mirante das Mangabeiras
    Para quem busca uma vista panorâmica de tirar o fôlego, o Mirante das Mangabeiras é a escolha certa. De lá, é possível observar grande parte da cidade e as montanhas que a cercam. O pôr do sol visto do local é um espetáculo que atrai dezenas de pessoas diariamente.

  5. Parque Municipal Américo Renné Giannetti
    No coração de Belo Horizonte, o Parque Municipal é um oásis de tranquilidade. Com uma grande diversidade de árvores, um pequeno lago com pedalinhos e brinquedos para crianças, é um programa clássico e agradável para todas as idades, perfeito para uma pausa no centro da cidade.

  6. Praça do Papa
    Ampla e com uma vista privilegiada, a Praça do Papa é outro ponto famoso pela paisagem que proporciona. O local recebeu este nome após a visita do papa João Paulo II em 1980 e hoje é um espaço popular para soltar pipas, fazer piqueniques e curtir o fim de tarde com amigos ou família.

  7. Rua do Amendoim
    Um passeio curioso e divertido, especialmente para as crianças. Localizada no bairro Mangabeiras, a rua ficou famosa pela ilusão de ótica que faz com que carros desligados pareçam subir a ladeira. O fenômeno atrai visitantes que testam a "lei da gravidade" local e se divertem com o resultado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

