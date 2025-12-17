A chuva não para em BH? Veja previsão do tempo para esta quarta (17/12)
Meteorologia indica um mês com chuvas acima da média para Belo Horizonte; algumas regiões já registraram mais de 70% esperado para todo o mês
compartilheSIGA
A chuva não tem dado trégua em Belo Horizonte (MG) nos últimos dias e a previsão meteorológica indica que a situação permanecerá assim. De acordo com a Defesa Civil de BH, a cidade está em estado de atenção para chuva forte nesta quarta-feira (17/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme a previsão, o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva com raios e rajadas de vento. A temperatura máxima pode chegar a 26°C com umidade relativa mínima do ar em torno de 75% à tarde.
Leia Mais
Segundo a Defesa Civil Municipal, a mínima registrada nesta quarta foi de 18,2°C, às 6h10, na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul. A estação Cercadinho, na Região Oeste, marcou 18,7°C, às 5h, com sensação térmica de 18,8°C.
Mínimas registradas por regional em 17/12
- Barreiro: 19,3 °C, às 4h35.
- Centro-Sul: 18,2 °C, às 6h10.
- Oeste: 18,7 °C, com sensação térmica de 18,8 °C, às 5h.
- Pampulha: 20,3 °C, com sensação térmica de 22,8 °C, às 6h.
- Venda Nova: 21,1 °C, às 5h55.
Acumulado de chuvas
A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Até a manhã desta quarta, todas as regiões da cidade registraram mais da metade da chuva esperada para o mês, sendo que as regionais Centro-Sul, Nordeste e Leste lideram a lista entre as que registraram maior volume pluviométrico.
A Região Centro-Sul contabilizou, até às 5h20 de hoje, 284,4 mm, o equivalente a 83,9% da média aguardada. A Região Nordeste aparece em seguida no ranking, com 250,8 mm registrados. Em terceiro lugar, está a Região Leste, com 244,6 mm, o que representa 72,1% do volume esperado para o mês.
Acumulado de chuva até 5h20 de 17/12
- Barreiro: 179,8 (53%)
- Centro-Sul: 284,4 (83,9%)
- Hipercentro: 158,6 (46,8%)
- Leste: 244,6 (72,1%)
- Nordeste: 250,8 (74%)
- Noroeste: 206,2 (60,8%)
- Norte: 200 (59%)
- Oeste: 195,6 (57,7%)
- Pampulha: 152,6 (45%)
- Venda Nova: 180 (53,1%)
Média climatológica de dezembro: 339,1mm
O que fazer em caso de chuva?
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).