A chuva não para em BH? Veja previsão do tempo para esta quarta (17/12)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva não tem dado trégua em Belo Horizonte (MG) nos últimos dias e a previsão meteorológica indica que a situação permanecerá assim. De acordo com a Defesa Civil de BH, a cidade está em estado de atenção para chuva forte nesta quarta-feira (17/12).

Conforme a previsão, o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva com raios e rajadas de vento. A temperatura máxima pode chegar a 26°C com umidade relativa mínima do ar em torno de 75% à tarde.

Segundo a Defesa Civil Municipal, a mínima registrada nesta quarta foi de 18,2°C, às 6h10, na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul. A estação Cercadinho, na Região Oeste, marcou 18,7°C, às 5h, com sensação térmica de 18,8°C.

Mínimas registradas por regional em 17/12

Barreiro: 19,3 °C, às 4h35.

Centro-Sul: 18,2 °C, às 6h10.

Oeste: 18,7 °C, com sensação térmica de 18,8 °C, às 5h.

Pampulha: 20,3 °C, com sensação térmica de 22,8 °C, às 6h.

Venda Nova: 21,1 °C, às 5h55.

Acumulado de chuvas

A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Até a manhã desta quarta, todas as regiões da cidade registraram mais da metade da chuva esperada para o mês, sendo que as regionais Centro-Sul, Nordeste e Leste lideram a lista entre as que registraram maior volume pluviométrico.

A Região Centro-Sul contabilizou, até às 5h20 de hoje, 284,4 mm, o equivalente a 83,9% da média aguardada. A Região Nordeste aparece em seguida no ranking, com 250,8 mm registrados. Em terceiro lugar, está a Região Leste, com 244,6 mm, o que representa 72,1% do volume esperado para o mês.

Acumulado de chuva até 5h20 de 17/12

Barreiro: 179,8 (53%)

Centro-Sul: 284,4 (83,9%)

Hipercentro: 158,6 (46,8%)

Leste: 244,6 (72,1%)

Nordeste: 250,8 (74%)

Noroeste: 206,2 (60,8%)

Norte: 200 (59%)

Oeste: 195,6 (57,7%)

Pampulha: 152,6 (45%)

Venda Nova: 180 (53,1%)

Média climatológica de dezembro: 339,1mm

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações