Dia D: iniciativa tenta combater abandono escolar em Minas Gerais

O Dia D da Busca Ativa Escolar, promovida pelo Governo de Minas, é realizada nesta segunda-feira (11/8) com o intuito de estimular a permanência estudantil na rede estadual. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), responsável pela iniciativa, milhares de profissionais e estudantes de Minas Gerais serão mobilizados para reforçar a importância do combate à evasão escolar por meio de ações junto às comunidades.

Segundo a SEE/MG, a estratégia integra o calendário da rede estadual e reúne atividades como mutirões de visitas às famílias, passeatas, mostras escolares, oficinas, apresentações culturais e rodas de conversa. Todas as Superintendências Regionais de Ensino (SREs) participam da mobilização, com o envolvimento direto de gestores, professores e equipes pedagógicas.

“A Busca Ativa Escolar é mais que uma ação pontual, é uma política pública contínua que valoriza o estudante, identifica os motivos da evasão e promove o acolhimento. A educação é um direito e um instrumento de transformação social, e é nosso dever garantir que cada jovem mineiro esteja na sala de aula, aprendendo e construindo seu futuro”, afirma o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, que foi empossado na última quarta-feira (6/8).

O Dia D, que ocorre no Dia do Estudante, visa fortalecer os vínculos entre estudantes e escola, tornando o ambiente escolar mais acolhedor e participativo. Em algumas unidades, os próprios alunos assumem papel de protagonistas ao produzir peças teatrais, participar de concursos culturais e elaborar vídeos e campanhas de conscientização. Tais ações estimulam habilidades de liderança e expressão.

“Lugar de estudante é na escola”

“Neste Dia do Estudante, convoco nossos alunos, pais, responsáveis, comunidade escolar e profissionais a nos ajudar nessa força-tarefa para que os estudantes infrequentes voltem aos estudos e retomem sua trajetória escolar, porque lugar de estudante é na escola”, reforça a subsecretária de Articulação Educacional, Cláudia Lara.

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda na Escola Estadual Bolivar Tinoco Mineiro, no Bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de Belo Horizonte, Lara explica que o desinteresse dos próprios estudantes nas disciplinas podem causar a evasão. De acordo com Lara, a Secretaria de Educação começou com estratégias em 2019. Como resultado, em 2023, 68 mil alunos retomaram os estudos. Já em 2024, o número subiu para 98 mil. No ano passado, também foi criado o dia da Busca Ativa.

“Hoje, 11 de agosto, é o dia de busca ativa, onde a gente faz todo um trabalho mais intensificado com a comunidade, com os próprios estudantes, profissionais da escola, mostrando para o estudante que está infrequente a necessidade de ele retomar seus estudos. Nessa abordagem, claro que vem também o contato com as famílias, vem também com o próprio aluno em sala de aula, porque a evasão começa já talvez pelo desinteresse dos alunos, pelas matérias, a questão das notas, é uma série de sinais para isso”, disse a subsecretária.

Apesar de focar nos estudantes infrequentes, a proposta é também assistir os alunos que não faltam, mas apresentam algum tipo de desinteresse nas atividades escolares. Conforme a subsecretária, é comum que alguns estudantes, sobretudo os que cursam o ensino médio, parem de estudar ou deixem de frequentar a escola por questões financeiras – muitas vezes procuram um emprego e abandonam o estudo. Esses alunos também são observados com atenção, pois têm necessidade de continuar o ensino pós ensino médio, para que não ocupem apenas vagas de subemprego.

Trajetória

Desde 2019, a SEE/MG coordena ações estratégicas para prevenir e enfrentar a infrequência, o abandono e a evasão escolar. Em 2023 foi lançado o Plano de Enfrentamento ao Abandono e à Evasão Escolar nas Instituições Estaduais, que definiu diretrizes para equipes escolares e regionais monitorarem e intervirem junto a alunos em situação de risco.

No ano seguinte, a Secretaria implementou a Política Estadual de Busca Ativa Escolar, regulamentando procedimentos para identificar crianças e adolescentes com frequência irregular e adotar medidas pedagógicas e administrativas em parceria com órgãos como Conselho Tutelar, Ministério Público (MPMG), Cras e Creas.

Também em 2024, foi firmada uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para adesão à Plataforma Busca Ativa Escolar, para localizar e reintegrar estudantes que abandonaram os estudos. A ferramenta vem sendo implementada gradualmente na rede estadual em 2025, oferecendo suporte adicional a escolas e regionais para potencializar resultados.

