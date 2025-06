ANTT aprova relatório sobre concessão da BR-116 e da BR-251

O processo de concessão da BR-116 e da BR-251 em Minas Gerais entrou em uma nova fase. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou a aprovação do relatório final da audiência pública relacionada à concessão de um total de 734,9 quilômetros das duas rodovias no território mineiro, pelo período de 30 anos.

Com isso, está garantido um investimento de R$ 12,4 bilhões a serem aplicados pela iniciativa privada nas melhorias dessas duas importantes vias do transporte terrestre brasileiro. Os recursos deverão ser liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A deliberação da ANTT foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (6/6). Agora, o processo será encaminhado para análise do Tribunal de Contas da União (TCU) e, após aprovação, os próximos passos serão a publicação do edital, o leilão do projeto e a assinatura do contrato, informou a agência federal.

Segundo a ANTT, o projeto de concessão inclui 325 quilômetros da BR-251 — entre o entroncamento com a MGC-122, que dá acesso a Janaúba, e o entroncamento com a BR-116, na divisa com a Bahia, no Norte de Minas — e mais 409,9 quilômetros da BR-116, desde Governador Valadares, passando por Teófilo Otoni, até a divisa com a Bahia, cobrindo o Leste do estado e os vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

“Esse marco representa a conclusão de um processo transparente e participativo, que envolveu ampla participação social, com audiência pública — incluindo sessões presenciais em Montes Claros e Teófilo Otoni, além de transmissão virtual para todo o país — e, principalmente, a oportunidade real de transformar a principal via que conecta importantes municípios mineiros”, considerou a ANTT.

Protestos no Norte de Minas

A ANTT divulgou que o projeto trata-se de “uma concessão inédita que vai modernizar a infraestrutura rodoviária, garantir mais segurança e impulsionar o desenvolvimento regional”. No entanto, desde que o processo para o repasse das duas rodovias para a iniciativa privada foi iniciado, em fevereiro deste ano, lideranças do Norte de Minas também têm se mobilizado contra o projeto.

As manifestações contrárias à proposta — envolvendo deputados, prefeitos, vereadores e outras lideranças regionais — começaram em fevereiro, quando a Agência Nacional de Transportes Terrestres realizou, em Montes Claros, a primeira das audiências públicas para ouvir sugestões e contribuições sobre o projeto de concessão das duas rodovias.

A BR-251 é uma das rodovias mais perigosas do estado, com intenso tráfego de veículos de carga, sendo apelidada de “estrada do medo” por ser palco constante de acidentes com mortes. Havia a expectativa de que a concessão viabilizasse a duplicação da via em toda sua extensão, ou na maior parte dela, visando a redução dos acidentes, conforme reivindicam as lideranças regionais há anos.

No entanto, durante a primeira audiência pública, promovida pela ANTT na cidade-polo do Norte de Minas, em 3 de fevereiro, foi apresentada a proposta que prevê a duplicação de apenas 24,2 quilômetros da BR-251, enquanto na BR-116 serão duplicados 154,2 quilômetros — ou seja, 86,4% do total (178,4 quilômetros) de duplicação prevista no projeto de concessão das duas rodovias, nas quais deverão ser instaladas nove praças de cobrança de pedágio. Destas, quatro estão entre Montes Claros e o entroncamento com a BR 116: Santa Cruz de Salinas, Salinas, Grão Mogol e Francisco Sá. A ANTT também informou que o projeto prevê mais de R$7 bilhões em investimentos, entre eles duplicações em mais de quinze trechos, além de faixas adicionais em mais de vinte outros.

Ainda na mesma ocasião, foi anunciado que, entre as melhorias previstas no contrato de concessão dos trechos das duas rodovias no território mineiro, estão: 240,97 quilômetros de faixas adicionais, 16,87 quilômetros de contornos, 29 paradas de ônibus, 36 passarelas, dois pontos de parada e descanso, além da modernização das rodovias com sistemas avançados, como análise de tráfego, circuito fechado de TV e detecção automática de incidentes.

Durante a audiência, o gerente de Modelagem Econômico-Financeira da ANTT, Stephane Quebaud, informou que, especificamente na BR-251, a proposta prevê a construção de 132,8 quilômetros de faixas adicionais, 16,9 quilômetros de contornos rodoviários e 13 quilômetros de vias marginais, entre outras melhorias. O projeto também prevê a duplicação de cerca de 10 a 15 quilômetros do perigoso trecho da Serra de Francisco Sá, objetivando eliminar os acidentes frequentes no local. Essa melhoria na serra está inserida nos 24,2 quilômetros que serão duplicados na BR-251.

Além da previsão de duplicar apenas 24,2 quilômetros, outro aspecto que frustrou as lideranças do Norte de Minas é que a proposta de concessão deixa de fora cerca de 19 quilômetros entre Montes Claros e o entroncamento com a MGC-122/estrada de Janaúba. A justificativa apresentada pela ANTT é que as obras de melhoria desse trecho estão previstas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Porém, o programa ainda não saiu do papel.

Manifestação na rodovia

Insatisfeitos, no dia 12 de abril, prefeitos, dirigentes de entidades de classe, vereadores e outras lideranças regionais, juntamente com caminhoneiros, promoveram uma manifestação em defesa da duplicação da BR-251. O ato ocorreu no estacionamento do Posto D’Ángelis, às margens da rodovia, no município de Montes Claros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a manifestação, prefeitos e outras lideranças fizeram discursos inflamados, cobrando do Governo Federal mudanças no projeto de privatização da BR-251, com o objetivo de aumentar a extensão a ser duplicada e incluir intervenções em trechos mais perigosos, como a “Serra de Francisco Sá”, onde os acidentes são constantes.

Na tarde desta sexta-feira, após a ANTT anunciar a aprovação do relatório da audiência pública sobre a concessão das duas rodovias, o deputado estadual Arlen Santiago (Avante) informou que as lideranças regionais devem reforçar o movimento para que sejam feitas mudanças no projeto de transferência da BR-251 para a iniciativa privada. “Do jeito que está o projeto, sem as intervenções para duplicar os trechos perigosos como a Serra de Francisco Sá, com a cobrança do pedágio, os motoristas vão pagar para que pessoas continuem morrendo na rodovia”, alertou o parlamentar.

Intervenções vão obedecer critérios técnicos, diz ANTT

Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que a definição das intervenções previstas nos contratos de concessão segue critérios técnicos objetivos, baseados no índice de nível de serviço da rodovia. "Assim, a duplicação é indicada nos trechos em que o volume de tráfego justifica essa medida. Em segmentos onde o tráfego pode ser atendido com faixas adicionais, adota-se essa solução, mais eficiente do ponto de vista tarifário, evitando custos excessivos ao usuário", diz o trecho.

"A Agência reforça que os projetos de concessão buscam equilibrar a necessidade de investimentos com a modicidade tarifária, em alinhamento com a Política de Outorgas do Ministério dos Transportes, que prioriza menores tarifas. Além disso, os contratos preveem a possibilidade de execução de novas obras ao longo da concessão, caso haja degradação do nível de serviço — como, por exemplo, em decorrência do aumento do tráfego. Esse mecanismo garante a constante adequação da infraestrutura à demanda, permitindo a inclusão de intervenções que se tornem necessárias, como duplicações, implantação de viadutos, entre outras, mesmo que não estejam previstas no contrato original".