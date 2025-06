Trânsito na Avenida Cristiano Machado sofre alterações neste fim de semana

O trânsito na Avenida Cristiano Machado, no trecho que cruza com a Avenida Saramenha, na Região Norte de Belo Horizonte, terá alterações das 17h deste sábado (7/6) até a manhã de domingo (8/6).

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as mudanças no trânsito são necessárias para que seja viabilizado o içamento de vigas para a construção de novos viadutos na região.

Durante o período de interdição, duas faixas no sentido Aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, estarão fechadas. E uma, no sentido Centro, funcionará em contrafluxo, permitindo a passagem de veículos.

Em nota, a PBH declarou que faixas e placas foram instaladas no local para orientar motoristas e pedestres. E agentes da Unidade Integrada de Trânsito — formada por BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar — estarão no local para monitorar a situação e garantir segurança.

Após a conclusão da operação de içamento das vigas, o trânsito será normalizado.

Entenda as obras





A prefeitura iniciou no 1º semestre de 2024 as obras de implantação de viaduto na interseção das avenidas Cristiano Machado e Saramenha, além de adequações na circulação e intervenção no sistema viário.

Este será o terceiro trecho de intervenções das obras de mobilidade urbana no Vetor Norte executadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). Serão investidos neste empreendimento R$ 29,2 milhões, com recursos do Corporação Andina de Fomento e dos Recursos Ordinários do Tesouro (ROT).



Neste fim de semana, de acordo com a PBH, serão içadas duas vigas. Uma delas pesa 45 toneladas e possuiu 15 metros de extensão, e a outra pesa 50 toneladas e possui 18,5 metros.



A Avenida Saramenha é classificada como via coletora e exerce papel articulador em conjunto com as demais interseções da Cristiano Machado. Em nota, o Executivo explica que o novo viaduto possibilitará que os veículos vindos da Saramenha acessem a pista da Cristiano Machado, no sentido Centro, com mais segurança e facilidade.



"As obras de mobilidade são necessárias para promover o aumento da capacidade de tráfego da Avenida Cristiano Machado e reduzir os congestionamentos atuais, melhorando também a acessibilidade aos bairros vizinhos. A possibilidade de dispensa de semáforos vai minimizar as retenções nesses cruzamentos, eliminando os gargalos existentes nos corredores. A previsão de conclusão das obras do viaduto é para o primeiro semestre de 2026", finaliza a nota.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata