Cantineiras de escolas mineiras são as atrações de série televisiva

Figuras queridas dentro das escolas, as cantineiras da rede estadual de ensino de Minas Gerais vão poder mostrar as cozinheiras de mão cheia que são em uma competição televisionada. Intitulado Mestres da Merenda, o programa do governo do estado foi anunciado nesta sexta-feira (6/6) e vai ao ar em setembro deste ano na Rede Minas. O grande prêmio será de R$ 15 mil para a vencedora.

O intuito da competição culinária entre Auxiliares de Serviços da Educação Básica (ASBs), também conhecidas como "tias da merenda", é valorizar e dar visibilidade para o trabalho realizado dentro das cantinas das mais de 3,4 mil escolas estaduais, além de premiar receitas criativas, nutritivas e inspiradas na culinária mineira.

Cantineira, Tatiana Virgílio esteve presente no anúncio da competição nesta sexta e destacou que o programa é uma maneira de apresentar a realidade da cantina de uma escola, dando visibilidade para profissionais como ela, que ficam meio "escondidas", e mostrando aos alunos o quão rica é a merenda para eles. “Sem uma cantineira, sem um auxiliar de serviço básico dentro da escola, a escola não funciona”, afirmou.

Aline Priscila Santos Araújo, de 40 anos, é cozinheira na cantina da Escola Estadual Manuel Casasanta, no Bairro Palmeiras, na Região Oeste de BH, e acredita que a iniciativa valoriza o trabalho realizado por ela e tantas outras. "Da cantina da escola todo mundo tem uma boa lembrança e para os profissionais que trabalham na escola é muito gratificante”, disse ao Estado de Minas.

Cantineira desde 2013, a belo-horizontina conta que decidiu exercer essa função porque gosta de cozinhar, assim como toda a família, que trabalha em restaurantes. O convívio com os estudantes também é um ponto positivo para Aline, especialmente por saber que a refeição na escola tem grande importância para muitos. "A cantina é um ponto afetivo, e tem muitas crianças que não têm a oportunidade de ter esse alimento em casa", diz.

Sobre o programa, Aline conta que vai buscar mais informações e considera se inscrever.

Anúncio do programa

"A cantina é um lugar afetivo dentro das nossas escolas. E o programa Mestres da Merenda é uma oportunidade de mostrar o carinho e a dedicação das Auxiliares de Serviços da Educação Básica, que são parte essencial do funcionamento das escolas”, afirmou o vice-governador Mateus Simões, presente no anúncio da competição.

Igor Alvarenga, secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, pasta responsável pela iniciativa do programa, afirmou que o Mestres da Merenda não é só uma disputa: é também “uma política pública de valorização da alimentação escolar como instrumento pedagógico e cultural".

Também estiveram presentes no anúncio Gilson de Assis Sales, subsecretário de Política e Economia Agropecuária; Gustavo Mendicino, diretor-presidente da Empresa Mineira de Comunicação; Otávio Maia, diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG).

Inscrições e etapas

Profissionais das cantinas de escolas estaduais de Minas interessados em participar do programa vão poder se inscrever a partir desta sexta, até 20 de junho, pelo site do Mestres da Merenda. Será necessário preencher um formulário com dados pessoais e profissionais, apresentar uma receita e enviar um vídeo caseiro com o prato pronto, além de uma carta de autorização assinada pela direção da escola.

Na primeira fase, serão selecionados 47 auxiliares de serviço, um por Superintendência Regional de Ensino (SRE), com base em critérios como criatividade, adequação ao cardápio escolar e qualidade do vídeo.

Em seguida, os participantes escolhidos vão se enfrentar presencialmente em seis cidades-polo: Belo Horizonte; Montes Claros, no Norte de Minas; Governador Valadares, no Vale do Rio Doce; Varginha, no Sul de Minas; Uberlândia, no Triângulo; e Juiz de Fora, na Zona da Mata. Desse embate, um júri técnico vai escolher os três melhores pratos de cada polo, totalizando 18 finalistas.

A etapa final da competição será gravada na capital mineira, e, ao longo de 13 episódios, as cozinheiras vão passar por duas fases eliminatórias e uma semifinal até a grande final, com três "tias da merenda". Todas as participantes terão transporte, hospedagem, alimentação e mentoria com chefs profissionais garantidos.

Além do prêmio para o primeiro colocado, o segundo lugar vai receber R$ 10 mil, e o terceiro, R$ 5 mil.

O Mestres da Merenda vai estrear em 11 de setembro, com episódios de 30 minutos exibidos às quintas-feiras. O programa vai contar com chefs convidados como jurados. A produção será da CasaCult, viabilizada pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O programa conta com patrocínio da Cemig e com o apoio das Secretarias de Estado de Comunicação (Secom) e Educação, além da Emater-MG e da Rede Minas.

Investimento nas merendas

Na cerimônia, Tatiana contou que estudou em escola pública e é filha de uma merendeira que teve mais de três décadas de experiência, por isso acompanha há muito tempo a realidade dentro das cozinhas das escolas. Ela apontou que atualmente há mais recursos para preparar as refeições aos alunos, como feijoada, strogonoff e canjica, pratos pelos quais tem muito carinho por poder fazer.

“O que traz a criança hoje em dia para a escola é o carinho e o amor que têm dentro da cantina, porque muitas vezes o aluno sai de casa, e lá na casa dele não tem muito recurso para estar comendo”, disse a cantineira.

De acordo com o governo do estado, está previsto investimento de R$ 405,7 milhões em alimentação escolar em 2025. O vice-governador também destacou que, em Minas, quase 35% dos ingredientes e alimentos utilizados nas cantinas são provenientes da agricultura familiar. Com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), escolas passaram a receber um mapa da produção local para facilitar o planejamento e garantir alimentos frescos e regionais.

A partir de 2021, as SREs passaram a contar com nutricionistas para orientação dos cardápios, supervisão dos preparos e capacitação das cantineiras.

