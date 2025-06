Seminário sobre insegurança alimentar marca o Dia do Meio Ambiente em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Nesta quinta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6), começa em BH o seminário Outras Florestas: Cultura e Meio Ambiente, promoção da ONG Contato e Fundação Banco do Brasil voltada para a inclusão social de populações periféricas, quilombolas e indígenas, por meio de tecnologias renováveis.

Ao meio-dia de hoje, serão plantadas sementes no Parque do Pocinho, no Bairro da Serra. Às 20h, no Teatro Francisco Nunes, o debate “Alimento como forma de identidade e os desafios da insegurança alimentar no Brasil” vai reunir a cozinheira e apresentadora Bela Gil, o líder indígena Benki Ashaninka e a deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG). Às 21h30, tem show de Lenis Rino e Sérgio Pererê.

Amanhã (6/6), às 10h30, reunião vai discutir parcerias entre Minas, Bahia e Acre para a sustentabilidade e a cidadania. Ela ocorrerá na sede da Contato, na Serra, onde será realizado o seminário. Às 16h30, haverá visita ao Córrego do Onça; às 20h, será exibido filme sobre Benki Piyãko, líder do povo ashaninka, no Acre. Os debates prosseguem no sábado e Nath Rodrigues fará o show de encerramento, às 15h.

Helder Quiroga, coordenador do Outras Florestas, anuncia o plantio de 3 mil mudas de árvores na periferia de BH, em parceria da ONG com a Secretaria de Meio Ambiente e coletivos. “O núcleo de reciclagem de vidro em Boipeba triturou 2 mil garrafas que afetavam o meio ambiente naquela região baiana”, diz ele, que está à frente da Contato.

• “DEMASIADO ALINHO”

Na mensagem que enviou para apresentar Jonas Samudio, Mary Arantes não poupou elogios: “Ele é um puta professor de literatura, tem milhões de livros, uma marca de roupa. O mais maravilhoso é que não tem formação de moda e faz tudo em cima dos panejamentos dos santos, como se fosse mulagem imitando roupas sacras. É sensacional o trabalho dele, autodidata total”. Dito isso, Mary informa: em 14 de julho, Jonas vai lançar o livro “Demasiado alinho: teresa e outros textos sobre escrita e costura”, no qual discute as relações entre escrita, costura e o vestir a partir de sua prática como designer da marca Teresa Texto Tecido. Mary, que assina o posfácio, vai anfitrionar a sessão de autógrafos, das 11h às 16h, na Rua Ivaí, 25, Serra.

• DEBATE

No segundo semestre, equipe do Coleguium vai participar de projeto educacional inspirado na ONU, cujo objetivo é ampliar o repertório político, histórico e social dos estudantes, além de promover habilidades como oratória, pesquisa, argumentação e pensamento crítico. Organizada pela equipe de humanidades da escola, a ação reunirá alunos do 9º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio entre os dias 18 e 20 de junho, no Coleguium do Bairro Ouro Preto.

Fotógrafo Mário Barila desenvolve trabalho voltado para o meio ambiente Acervo pessoal

• EM DIAMANTINA

Imagens da vida nos biomas brasileiros, captadas pelo fotógrafo e ambientalista Mário Barila, compõem a exposição “Brasil vivo”, em cartaz no Lapidário das Artes, em Diamantina. O evento faz parte do projeto 180 Anos da Chegada da Fotografia em Minas Gerais. Barila clicou biomas da Amazônia, mata atlântica, cerrado e litoral. Idealizador do Projeto Água Vida, que apoia ações socioambientais financiadas por recursos vindos da venda de fotografias, Barila contribui para várias iniciativas no estado, como a recuperação de áreas de Brumadinho e Mariana afetadas por acidentes ambientais, além da restauração de obras paisagísticas de Burle Marx em Tiradentes.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.