Bela Gil fala sobre relacionamentos paralelos durante casamento de 19 anos

677

Bela frisou que o fim de seu casamento não foi devido aos relacionamentos. (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Bela Gil, filha do cantor Gilberto Gil, compartilhou no programa Saia Justa do GNT que, durante seu casamento de 19 anos com o designer João Paulo Demasi, teve três relacionamentos amorosos paralelos. A chef e apresentadora afirmou que essas experiências foram profundas e significativas, envolvendo amor e paixão. Ela destacou que seu ex-marido estava ciente desses relacionamentos, mas preferia não saber detalhes.





No decorrer do programa, Bela Gil frisou que o fim de seu casamento não foi resultado dos relacionamentos externos, mas sim de outros fatores. A apresentadora também mencionou que não sente ciúmes e que essa característica foi discutida em terapia. Ela acredita que nunca esteve em um relacionamento que despertasse tal sentimento e considerava seu casamento com João Paulo saudável, com base na confiança mútua.

As colegas de programa Astrid Fontenelle e Clara Moneke perguntaram sobre o ciúme no contexto da monogamia. Em resposta, Bela Gil reiterou sua falta de ciúme e afirmou que, caso se envolva em outro relacionamento, seguirá optando pela não monogamia. A apresentadora defende que é possível amar e se apaixonar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, conforme experimentado por ela.





Bela Gil não assumiu nenhum novo relacionamento desde o término de seu casamento com João Paulo Demasi em janeiro deste ano. O casal tem dois filhos, Flor Gil, de 14 anos, e Nino, de 6 anos.