MG: padre exorcista confirma presença em evento gratuito no interior

Um evento voltado à cura e libertação será promovido aos moradores de Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, e aos turistas e devotos da fé. O tema do encontro é inspirado no Papa Leão XIV, e está confirmado a presença do Padre Edivânio, exorcista da Diocese de Palmares (PE), para guiar os momentos de oração. O evento está marcado para 4 a 6 de julho.

Promovido pela Comunidade Católica Deus Existe, o evento acontece no Centro de Evangelização Padre Efraim Solano Rocha, com entrada gratuita — basta doar 1 kg de alimento não perecível.

Nas redes sociais da comunidade, o evento foi divulgado com a promessa de ser um encontro "sobrenatural", com dias de combate espiritual, adoração e poder.

Além do padre exorcista, também estão confirmados o Padre Cleverson, da Diocese de Itabira-Coronel Fabriciano, o fundador da Comunidade Deus Existe, Elton Pimentel e o fundador da Comunidade Dominus Salus (SP), irmão Alexandre.

A edição deste ano traz como inspiração a frase do Papa Leão XIV, dita logo após sua eleição: "O mal não prevalecerá". Por isso, a programação inclui pregações, louvores, adoração e orações de libertação com o intuito de levar as pessoas à conversão.

O evento começa na sexta-feira, com a Santa Missa, às 19h30; depois, continua no sábado, das 9h às 19h30, e finaliza no domingo, das 8h30 às 15h30.

Onde se hospedar

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para os fiéis turistas, a Comunidade Deus Existe e sítios vizinhos, disponibilizam alojamentos por apenas R$ 50 por pessoa, para todos os dias de evento. As reservas podem ser feitas pelo número (3) 98658-7040.