Ônibus metropolitano ultrapassa sinal vermelho e bate em van escolar em BH

Uma van escolar ficou com a frente destruída depois que um ônibus metropolitano, da linha 1191 (Palmeiras / Estação Eldorado) ultrapassou o sinal vermelho. O acidente aconteceu no encontro entre a Avenida Antônio Eustáquio Piazza e a Rua José do Carmo de Oliveira, no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (6/6).

Testemunhas afirmaram que o motorista do transporte coletivo não respeitou um sinal vermelho e acabou ultrapassando o cruzamento de forma incorreta.

Informações preliminares dão conta de que no momento do acidente o veículo escolar estava vazio. Mesmo assim, o motorista ficou ferido e precisou ser resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) está no local para atender a ocorrência e controlar o trânsito. Imagens enviadas à reportagem mostram que a frente da van ficou destruída com o impacto da colisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização