Carga irregular de R$ 90 mil em ferramentas é recuperada em Minas

Uma carga de ferramentas avaliada em R$ 90 mil, que tinha sido comprada de maneira fraudulenta, foi recuperada pela Polícia Civil (PCMG) na manhã desta terça-feira (18/3), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma pessoa foi presa.



Eram 15 máquinas roçadeiras, motosserras e sopradores e seis rolos de fios elétricos que tinham sido comprados por estelionatários, em Sinop (MT) e em Lucas do Rio Verde (MT), utilizando documentos fraudados de um empresário, o qual, segundo a polícia, não sabia que tinha sido vítima de golpe.



As ferramentas estavam no Bairro Shopping Park, na Zona Sul da cidade. Investigadores foram informados por policiais de Sinop que as máquinas adquiridas em uma empresa local, entre os dias 8 e 12 de março, teriam como destino a cidade de Uberlândia.



O vendedor não recebeu os pagamentos via cartão de crédito e acionou a polícia do Mato Grosso. O motorista que buscou a carga foi identificado e encontrado pelos policiais.



Quando o local em que a carga havia sido deixada foi localizado em Uberlândia, a polícia foi até o imóvel e prendeu em flagrante um homem de 27 anos, que alegou ter recebido pagamento para guardar os objetos. Contudo, o homem preso não revelou o nome do contratante.



Ele foi autuado por crime de receptação. No local onde foram achadas as máquinas, os investigadores também encontraram os fios elétricos, adquiridos pelos golpistas em uma firma de Lucas do Rio Verde.



A Polícia Civil apurou que os golpes estão sendo dados por uma quadrilha que até agora já causou prejuízos na ordem de R$ 500 mil às vítimas, entre empresários e empresas.