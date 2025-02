MG: foragido da Justiça é preso com 8 kg de maconha em blitz

Um homem que estava há mais de seis meses foragido da polícia foi preso transportando 8 kg de maconha em um ônibus interestadual com destino a Salvador (BA). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi detido por tráfico de drogas durante uma operação na BR-365, em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, nesta quinta-feira (20/2).

O suspeito estava com mandado de prisão em aberto, expedido em agosto de 2024, pela Vara de Execuções Penais de Vitória da Conquista (BA), pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A ação ocorreu por volta das 11h40 no KM 413 da rodovia, durante uma blitz. Ao inspecionar o veículo, os policiais encontraram duas mochilas com forte odor de maconha acima da poltrona ocupada pelo homem.

Durante a ação, o suspeito confessou que as mochilas, que continham dez tabletes de maconha, totalizando 8 kg da substância, eram suas. Ele admitiu estar transportando a droga de Uberlândia, no Triangulo Mineiro, para Montes Claros, no Norte de Minas.

O homem confessou ter rompido a tornozeleira eletrônica usando uma faca. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Judiciária em Patos de Minas, juntamente com a droga apreendida, a tornozeleira e um aparelho celular.

