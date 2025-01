Vai chover em BH? Confira previsão deste domingo (26/1)

Neste domingo (26/1), Belo Horizonte terá céu claro a parcialmente nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde, segundo a Defesa Civil municipal.

A temperatura mínima foi de 19 °C, a máxima estimada é de 32 °C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde, com alerta de chuva moderada a forte.

Chuvas em Minas

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os mineiros podem esperar pela chuva na maior parte do estado.

As regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata também têm previsão de céu parcialmente nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No restante do estado, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima atingiu os 15ºC e a máxima deve ser de 37°C.