Familiares das vítimas do acidente que envolveu um ônibus, uma carreta e um carro em Teófilo Otoni, no sábado (21/12), continuam em busca de informações e da identificação dos corpos pelo Instituto Médico Legal em Belo Horizonte.

Jeferson Caio de Melo, cunhado de Caio Novaes, uma das vítimas da tragédia, compareceu ao IML na manhã desta terça-feira (24/12) com a esposa e a cunhada para a identificação do corpo. "Está sendo muito difícil, estou com as irmãs dele aqui", disse Melo.

Caio Novaes era natural de Mirante, na Bahia, e tinha 26 anos. Ele estava trabalhando em Santa Catarina há seis meses e viajava para passar o ano novo com a família em sua terra natal. O jovem embarcou no ônibus da Emtram em São Paulo, com destino a Vitória da Conquista, na Bahia, para depois seguir para Mirante. A vítima deixou dois filhos, de 3 e 4 anos.







"O Caio era muito gente boa, alegre e trabalhador. Infelizmente agora é juntar os cacos", disse Jeferson. "O que a gente precisa mesmo é do corpo dele, para poder velar", emendou.

Jeferson conta que buscou três locais para coleta de material, sendo um em São Paulo, onde mora, e dois na capital mineira, até chegar ao lugar correto. "Desde São Paulo que está assim, muito dificultado, ninguém dá uma informação certa. A mãe dele está quase morrendo na Bahia", concluiu

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou que 14 corpos foram identificados, sendo que 11 foram retirados pelos familiares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A corporação ainda ressalta que trabalha com celeridade, mas ainda não consegue precisar o tempo necessário para identificar todas as vítimas, uma vez que os exames são complexos. Como as vítimas foram carbonizadas, o material genético cedido pelos familiares tem contribuído na identificação dos corpos.