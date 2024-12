Após ocupar a segunda posição em 2023, um nome feminino voltou a liderar o ranking de registros de recém-nascidos em Minas Gerais. Em 2024, Helena foi o nome mais escolhido pelos pais no estado, com 2.666 registros, desbancando Miguel, que havia ocupado a liderança no ano passado. A informação foi divulgada pelo Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade responsável pelos dados de nascimento, casamento e óbito no país.

A popularidade de Helena reflete uma tendência nacional por nomes curtos, de fácil pronúncia, que equilibram tradição e modernidade. O nome faz referência à década de 1950 como um dos mais usados no Brasil - uma vez que já batizou mais de 52 mil mineiras ao longo da história. Além de Helena, outros nomes femininos em destaque no estado incluem Cecília (2.116 registros), Maria Cecília (1.716) e Alice (1.693).

Entre os meninos, Miguel permaneceu no topo, com 2.392 registros, seguido por Gael (2.015), Ravi (1.966) e Theo (1.938). Nomes bíblicos e influenciados por personalidades digitais também continuam sendo escolhas recorrentes para os pais.

Segundo Leticia Franco Maculan Assumpção, diretora do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais, os dados revelam tendências culturais e sociais. “Os nomes mais registrados trazem uma análise geral do comportamento social e as influências culturais e regionais”.

A análise, disponível no Portal da Transparência, confirma que a busca por simplicidade, originalidade e sonoridade global é uma tendência em Minas Gerais e no Brasil. A plataforma também permite pesquisas por nomes simples ou compostos, com recortes por regiões, estados e municípios, oferecendo um amplo panorama das escolhas das famílias brasileiras.

Os 10 nomes mais registrados em Minas Gerais em 2024

Helena - 2.666 registros Miguel - 2.392 registros Cecília - 2.116 registros Gael - 2.015 registros Ravi - 1.966 registros Theo - 1.938 registros Heitor - 1.829 registros Maria Cecília - 1.716 registros Davi - 1.699 registros Alice - 1.693 registros

Os 10 nomes masculinos mais registrados em Minas Gerais em 2024

Miguel - 2392 registros Gael - 2015 registros Ravi - 1966 registros Theo - 1938 registros Heitor - 1829 registros Davi - 1699 registros Arthur - 1691 registros Bernardo - 1522 registros Benicio - 1481 registros Gabriel - 1474 registros

Os 10 nomes femininos mais registrados em Minas Gerais em 2024





Helena - 2666 registros Cecilia - 2116 registros Maria Cecilia - 1716 registros Alice - 1693 registros Maria Alice - 1607 registros Laura - 1581 registros Maite - 1400 registros Aurora - 1245 registros Isis - 1139 registros Liz - 1084 registros





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia