Um apartamento no quarto andar de um prédio residencial pegou fogo na noite dessa segunda-feira (25/11) no bairro Rio Branco, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), havia muita fumaça e chamas altas quando a corporação chegou na ocorrência.

Ainda de acordo com os militares, houve uma vítima no local, que ficou sob cuidados do Serviço de Atendimento Móvel (Samu). O incêndio foi debelado por volta de 23h e a Defesa Civil foi acionada para verificação da estrutura.

Conforme verificado pelo órgão municipal, foram identificadas trincas e rachaduras na parede lateral do quarto, desplacamento do revestimento e sinais de comprometimento na rede elétrica no apartamento 404 do bloco 4.

A Defesa Civil informou que o síndico do prédio foi notificado e orientado a manter o isolamento do local, além de adotar medidas corretivas e preventivas para mitigar os riscos identificados.

