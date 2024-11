Um homem de 67 anos foi preso em flagrante nessa quinta-feira (7/11), em Manga, no Norte de Minas, suspeito de maus-tratos e violência doméstica contra a mãe, de 90 anos.

A Polícia Civil foi até a residência do suspeito para apurar uma denúncia do Ministério Público sobre os delitos e, no local, descobriu que o homem se apropriava dos benefícios previdenciários da mãe, o que configura crime de apropriação indébita.

Segundo a delegada responsável pelo caso, a equipe de investigadores constatou que a vítima vivia em condições insalubres. As práticas de maus-tratos incluíam privação de alimento, além de agressões físicas.





O filho possuía procuração para ser o responsável legal pela mãe e, a partir disso, se apropriava dos proventos dela. Ele foi conduzido ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

