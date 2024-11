Na foto, vista do bairro Cabana do Pai Tomas, segunda maior favela de Minas Gerais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (8/11) um levantamento sobre favelas e comunidades urbanas no Brasil. Minas Gerais ocupa a sexta posição em número de territórios, com 653, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará e Ceará.

Dos 853 municípios do estado, 59 tinham ao menos uma favela em 2022. São, pelo menos, 739.932 pessoas vivendo nessas localidades.





Belo Horizonte concentra 218 (33,4%) das 653 favelas e comunidades urbanas do estado, seguida de Contagem, com 49, e Ribeirão das Neves, com 37. Além disso, oito das dez favelas com maior densidade demográfica em Minas Gerais estão na capital.

Confira o ranking:





Belo Horizonte: 218 Contagem: 49 Ribeirão das Neves: 37 Juiz de Fora: 37 Betim: 33 Montes Claros: 27 Uberlândia: 24 Ibirité: 24 Coronel Fabriciano: 20 Ipatinga: 19

Em relação à população, a maior favela de Minas Gerais é Jardim Terezópolis, em Betim, Região Metropolitana de BH, com 19.442 habitantes. Já a maior da capital mineira é Cabana do Pai Tomás, lar de 14.704 pessoas.





1. Santo Antônio/Jardim Terezópolis - Betim: 19.442

2. Cabana do Pai Tomás - Belo Horizonte: 14.704

3. Conjunto Taquaril - Belo Horizonte: 14.019

4. Integração - Uberlândia: 13.155

5. Alto Vera Cruz - Belo Horizonte: 12.408

6. Citrolândia - Betim: 10.355

7. Vila Vista Alegre - Belo Horizonte: 9.867

8. Nossa Senhora de Fátima - Belo Horizonte: 9.461

9. Vila Ideal - Ibirité: 9.061

10. Vila Primavera - Ibirité: 7.133





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia