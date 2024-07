A festa ocorreu em Governador Valadares, no interior de Minas. Foram apreendidos entorpecentes e bebidas alcoólicas

Um jovem de 22 anos foi preso nessa terça-feira (16/7) suspeito de ser o organizador de uma festa onde houve venda de drogas e bebidas alcoólicas para menores de idade em Governador Valares, no Vale do Rio Doce. O evento ocorreu na noite do dia 6 deste mês em uma chácara próxima ao centro da cidade. O local não tinha alvará de funcionamento, e a festa também não tinha autorização para ocorrer.

Uma operação da Polícia Militar (PM) no local constatou que estavam sendo fornecidas bebidas alcoólicas para adolescentes. Foram apreendidos entorpecentes, substâncias análogas a maconha e loló.

O suspeito, apontado como organizador do evento, teve um mandado de prisão expedido depois da festa por tráfico de drogas e venda de bebida alcoólica para menores. Ele já tinha passagens pela polícia por direção perigosa.

* Com informações de Alessandra Garcia, da TV Alterosa Leste