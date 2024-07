Encontrado na manhã deste domingo (14/7), o corpo do policial militar do Batalhão de Meio Ambiente, que estava desaparecido, há três dias, nas águas da represa da Usina Hidrelétrica do Funil, em Lavras, no Sul de Minas Gerais.

Um barco da Polícia Militar de Meio Ambiente fazia um patrullhamento para coibir a pesca predatória na região da usina, quando afundou. Eram quatro militares. Três conseguiram se salvar, mas o quarto desapareceu.





A operação era feita de madrugada. Por volta de 4h, de quinta-feira, o barco virou e afundou. As buscas tiveram início uma hora depois do acidente. Um dos sobreviventes precisou ser levado a um hospital.





O barco foi localizado no mesmo dia, a uma profundidade de seis metros. A equipe de buscas era composta por oito bombeiros, que fizeram uma busca submersa.