Esta sexta-feira (12/7) é de bastante calor e tempo seco em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura pode chegar a 34ºC na Região Norte.





No restante do estado, as temperaturas também seguem altas, inclusive em Belo Horizonte, que pode alcançar 29ºC à tarde. O calor em pleno inverno é pela formação de uma área de baixa pressão no litoral paulista.





Segundo a meteorologista Anete Fernandes, o frio pela manhã e temperaturas mais elevadas à tarde fazem parte da variação das temperaturas ao longo do dia, característica do inverno.





“Isto é uma característica da variabilidade interanual do clima, ou seja, um ano não é igual ao outro, pois as condições de tempo e clima são dinâmicas e estão em constante alteração”, explica a especialista.





O céu deve ficar parcialmente nublado nas regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. No Norte e Noroeste mineiro há possibilidade de névoa seca.





Segundo o Inmet, os índices de umidade relativa do ar devem melhorar em quase todo o estado, devido a intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente que aumenta a nebulosidade. No entanto, as regiões Norte e Noroeste ficam com umidade abaixo de 30% nesta tarde.





De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, o alerta de baixa umidade continua até domingo (14/7) na capital. Nesta sexta (12), a temperatura mínima registrada foi de 14,7ºC, com sensação térmica de 3,8ºC, às 6h, na Região Oeste.





Previsão para o final de semana





Amanhã, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul, Sudoeste e Zona da Mata. No Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce, o céu fica parcialmente nublado. Já nas regiões Norte, Noroeste e Central, há possibilidade de névoa seca. A temperatura máxima no estado pode chegar a 32ºC e a mínima a 8ºC. Em BH, os termômetros seguem estáveis e podem chegar a 28ºC, enquanto a mínima pode ser de 15ºC.





No domingo, a previsão é semelhante à de sábado: céu parcialmente nublado com névoa úmida no Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce. Nas regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo, Alto Paranaíba e Oeste haverá névoa seca. As temperaturas ficam estáveis, com máxima prevista de 32º e mínima de 7ºC. Na capital, a máxima será de 27ºC e a mínima de 14º.





Baixa umidade e incêndios





Somente na última semana, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu três incêndios em vegetação na Região Metropolitana. Embora a seca não seja a razão dos incêndios florestais, a baixa umidade e falta de chuva ajudam a propagar o fogo em áreas de mata.





No domingo passado (07/7), um incêndio de grandes proporções atingiu uma mata na Via Expressa, próximo à Arena MRV. A queima ocorreu na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, sentido Contagem, no Bairro Califórnia, na Região Noroeste de BH.





De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas ou outros danos. Três equipes foram empenhadas no incêndio, completamente debelado por volta de 19h52. Ainda não há estimativas do tamanho da área queimada.





O segundo caso ocorreu na quarta (10), quando o fogo atingiu as margens da rodovia LMG-800, no km 8, próximo a pista de voo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Segundo o CBMMG, o fogo começou por volta de 11h20 e avançou ao redor do sítio aeroportuário.





A fumaça atrapalhou a visibilidade dos pilotos, então o aeroporto continuou operando com pousos e decolagens pela cabeceira 34, que ficava na direção oposta à área afetada.





Ontem, BH registrou dois grandes incêndios em matas. O primeiro ocorreu pela manhã na Vila Marçola, no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul. As chamas atingiram uma área verde na Rua Água e, ao meio-dia, a fumaça podia ser vista do Bairro Santo Agostinho, na mesma região.





À tarde, outro incêndio atingiu o Parque Ursulina de Mello, na Rua Romualdo Lopes Cansado, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha. De acordo com o CBMMG, cerca de seis hectares foram destruídos, isto é, 20% do parque. A situação foi controlada na madrugada desta sexta-feira (12/7).