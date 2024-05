Ciclistas de Belo Horizonte realizam, nesta quarta-feira (15/5), uma homenagem aos colegas mortos e feridos por veículos motorizados nas vias públicas. O “Pedal do Silêncio” ocorre hoje em todo o mundo e propõe também a paz no trânsito.

A concentração está marcada para às 19h30, no coreto da Praça da Liberdade, com saída programada às 20h. Alguns dos esportistas farão o uso de uma camisa branca com uma tarja vermelha e outra preta. O branco sinaliza a paz no trânsito enquanto a cor preta homenageia os ciclistas mortos e a vermelha os feridos.

É recomendado que os ciclistas usem equipamentos de proteção durante o trajeto, que terá cerca de 12 quilômetros. O percurso deve passar pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) e esquina das ruas Guarani e Carijós, no Centro de BH, local onde o ciclista Fabrício Almeida foi morto em 12 de abril.

Vítimas recentes

Um dos homenageados no ato é o artista plástico Fabrício Bruno da Cruz Almeida, de 38 anos, atropelado no dia 12 de abril por um ônibus, no Centro de BH. Ele morreu no dia seguinte devido a uma hemorragia interna e foi sepultado no dia 14. Na semana seguinte ao atropelamento, amigos e ciclistas fizeram um pedal para homenagear a vítima.

No dia 30 de abril, sete ciclistas foram atropelados em Paraopeba, na Região Central de Minas Gerais, vitimando Thauan Maciel, de 26 anos. Na ocasião, um grupo com 15 ciclistas seguiam trajeto de rotina na BR-040, na altura do quilômetro 428, quando foram atingidos por uma van.

Sete deles sofreram algum tipo de ferimento, desde escoriações e fraturas. Dois deles tiveram traumatismo cranioencefálico e foram levados ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Um deles era Thauan, que não resistiu, enquanto o outro segue em recuperação.