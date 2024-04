Um caminhão carregado com milho tombou na manhã desta quinta-feira (11), na BR-381, no bairro Inconfidentes, em Contagem, e complica o trânsito na região para quem vai sentido Belo Horizonte.

Em foto que circula nas redes sociais é possível ver o caminhão com a carga derramada atravessado na rodovia. Parte da faixa da direita não foi interditada, local onde motoristas de carros e motociclistas passam para fugir do congestionamento.



A concessionária da via, a Arteris Fernão Dias, informou que o acidente aconteceu por volta das 9h30, km 478, no sentido Belo Horizonte. O acidente não envolveu apenas o caminhão, outros veículos foram atingidos.

Equipes da concessionária atuam no local. Há uma fila de dois quilômetros. Não há informações do estado de saúde do motorista do caminhão.