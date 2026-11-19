Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A proposta de concentrar várias etapas da maquiagem em um único produto ganha espaço no mercado de beleza. É nessa aposta que a BM?S investe com o Be Peach Blush, multifuncional que pode ser usado como blush, batom e sombra. Disponível em oito tonalidades, ele combina textura mousse, acabamento aveludado e possibilidade de construir camadas, com a intenção de facilitar a rotina sem limitar as possibilidades de criação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Fundada em 2018 pela maquiadora e empreendedora Bruna Malheiros, a marca brasileira, antes chamada de BM Beauty, apresenta o produto como uma opção de alta performance para diferentes estilos e ocasiões. A fórmula tem tecnologia cream to powder: sai da embalagem com consistência cremosa e, depois de espalhada, ganha toque mais seco, semelhante ao de um produto em pó.

A cartela reúne oito cores: Lichia (rosa chiclete), Figo (rosa queimado), Guava (rosa goiaba), Peach (pêssego suave), Pitaya (rosa malva), Tâmara (marrom rosado), Cherry (vermelho cereja) e Grape (roxo uva). São opções que passeiam por tons mais discretos e cores vibrantes, permitindo criar desde uma maquiagem monocromática até combinações mais ousadas.

Leia Mais

A Lichia, por exemplo, é uma boa escolha para quem gosta de tons rosados frios e quer experimentar tendências como o pink under eye, que leva um toque de blush para a região abaixo dos olhos.

Cores do BM?S Be Peach Blush Divulgação / Maria Dulce Miranda / EM

O Estado de Minas recebeu sete das oito cores e detalha as impressões a seguir.

O que a fórmula entrega?

A textura do Be Peach é resultado da combinação de ingredientes com funções diferentes. A fórmula reúne silicones voláteis, emolientes, agentes matificantes e formadores de filme para equilibrar duas características que nem sempre caminham juntas: o deslizamento de um produto cremoso e o acabamento seco de uma maquiagem em pó.

O ciclopentasiloxano e o isododecano ajudam o produto a deslizar pela pele durante a aplicação. Por serem voláteis, evaporam gradualmente, contribuindo para reduzir a sensação de oleosidade e pegajosidade. Já o carbonato de dicaprilila e o poliisobuteno hidrogenado atuam como emolientes, conferindo maciez e evitando que a fórmula fique excessivamente seca desde o primeiro contato.

A transformação para o toque aveludado vem principalmente da combinação de talco, sílica e polimetilsilsesquioxano. Os dois primeiros ajudam a absorver a oleosidade e proporcionam uma sensação mais seca. O terceiro é um pó de silicone que contribui para o chamado efeito soft focus: uma difusão óptica que suaviza visualmente pequenas irregularidades da superfície da pele. É essa combinação que ajuda a explicar o acabamento opaco, sem brilho ou partículas peroladas.

A fixação também merece atenção. Ingredientes como VP/Eicosene Copolymer, Polycyclopentadiene e ceras de candelila e sintética contribuem para formar um filme flexível sobre a pele. Eles ajudam a manter os pigmentos aderidos e favorecem a resistência da maquiagem. Já o Isopropyl Titanium Triisostearate atua no tratamento e na dispersão dos pigmentos, contribuindo para uma distribuição mais homogênea da cor.

No cuidado com a pele, o destaque é o óleo de semente de pêssego (Prunus Persica Kernel Oil), ingrediente emoliente que auxilia na nutrição e no conforto durante o uso. A fórmula também contém tocoferol, uma forma de vitamina E com ação antioxidante. São componentes interessantes, mas é importante dimensionar sua função: o Be Peach continua sendo, principalmente, um produto de maquiagem, e não um tratamento hidratante.

Na prática

Um dos principais acertos do produto está na facilidade de aplicação. A textura lembra uma mousse macia e aerada, que desliza na pele e se transforma à medida que é espalhada. Nos testes, a pigmentação se mostrou intensa, mas sem dificultar o controle da aplicação. É possível começar com uma pequena quantidade e acrescentar camadas até chegar ao resultado desejado.

O produto esfuma com facilidade, não deixa manchas e não abre ou remove a base aplicada por baixo. Essa característica é especialmente interessante para quem ainda não tem muita prática com blushes cremosos ou costuma ter dificuldade para distribuir a cor de maneira uniforme.

A aplicação pode ser feita com os dedos, pincel ou esponja. Com os dedos, as batidinhas ajudam a conseguir um efeito mais natural e rápido. Já o pincel oferece maior controle sobre a distribuição e a intensidade. O Be Peach também pode ser usado sobre a pele selada com pó. Nesse caso, a recomendação é retirar uma pequena quantidade do produto, espalhá-la no dorso da mão e só então aplicar no rosto, sem arrastar o pincel ou os dedos.

Nas bochechas, permite criar desde um corado discreto até uma maquiagem mais marcada. Nos olhos, funciona como sombra cremosa de acabamento aveludado, especialmente em propostas esfumadas. Não é, porém, a melhor escolha para quem procura um delineado gráfico de traço preciso: por ser uma mousse desenvolvida para espalhar, a fórmula favorece mais os efeitos esfumados. Nos lábios, entrega cor e acabamento opaco, mas pode ressaltar o ressecamento. Durante o uso, a região ficou um pouco mais seca, o que torna interessante preparar a boca com balm antes da aplicação.

A resistência é outro destaque. A fórmula é anunciada como à prova d'água e de longa duração e apresentou boa permanência durante o uso, inclusive diante de suor e umidade. Isso não significa, contudo, que seja completamente à prova de transferência. Por ter textura mousse, pode deixar algum resíduo em contato com tecidos ou outras superfícies. Em peles oleosas, a preparação e a selagem com pó podem ajudar a prolongar o resultado.

Vale a pena?

O Be Peach acerta principalmente na combinação de textura, facilidade de aplicação e resistência. A fórmula foi pensada para oferecer o deslizamento de um produto cremoso sem deixar a sensação pegajosa, e o resultado aparece no uso: espalha com facilidade, não mancha, permite construir camadas e deixa acabamento opaco e aveludado. A possibilidade de usar o mesmo produto nos olhos, nos lábios e nas bochechas também faz sentido para quem gosta de maquiagem monocromática ou quer reduzir a quantidade de itens na nécessaire.

É uma boa opção para quem valoriza versatilidade sem abrir mão de acabamento e durabilidade. O melhor desempenho aparece nas bochechas, mas a possibilidade de levar a mesma cor para os olhos e a boca amplia o uso e ajuda a justificar o investimento.

Por R$ 99,90, o Be Peach custa aproximadamente R$ 20 por grama. O valor o coloca em uma faixa mais alta que a de muitos produtos nacionais, mas a comparação precisa considerar a proposta de uso em três regiões do rosto. Há opções mais baratas com multifuncionalidade semelhante, embora apresentem diferenças de textura, acabamento e desempenho.

Um concorrente direto é o Flush Up, da Mari Maria Makeup, vendido por R$ 79,90. Também indicado para olhos, bochechas e lábios, tem textura mousse ultraleve, pigmentos microencapsulados e acabamento descrito pela marca como fresco e luminoso. A diferença está no resultado: enquanto o Be Peach aposta no toque seco e aveludado, o Flush Up segue uma proposta mais natural e luminosa.

Outra alternativa é o BT Velvet, da Bruna Tavares. A sombra líquida multifuncional pode ser usada como sombra, delineador, blush, contorno e batom. Tem acabamento matte aveludado, alta pigmentação e resistência à água e ao suor. A embalagem de 6 ml custa R$ 67 na Sephora, com preço promocional consultado de R$ 52,93. A diferença principal está na textura: o BT Velvet é líquido e seca rapidamente, enquanto o Be Peach tem consistência de mousse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na categoria importada, o Stay Vulnerable Melting Blush, da Rare Beauty, é uma alternativa para quem procura acabamento cremoso e construível. Com embalagem de 5 g, o produto custa R$ 189 na Sephora. A proposta, porém, é concentrada no uso como blush, sem a mesma versatilidade anunciada pela BM?S.