Avon lança coleção de Alice no País das Maravilhas; veja o que vale a pena

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O universo de “Alice no País das Maravilhas” inspirou uma nova coleção de maquiagem e perfumaria da Avon. Em edição limitada, a linha aposta em embalagens temáticas e produtos que transitam entre a delicadeza de Alice e a intensidade da Rainha de Copas. Entre as novidades estão uma paleta multifuncional em formato de livro, glosses com brilho espelhado, iluminadores, esmaltes e um body splash.

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O Estado de Minas recebeu e testou dois dos produtos da coleção: a Paleta Livro Multifuncional, que reúne sombras, blushes e contornos, e o Gloss Labial Alice, disponível em duas cores. A proposta é unir o apelo visual da colaboração com a Disney à funcionalidade da maquiagem no dia a dia.

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Paleta Multifuncional

A Paleta Multifuncional é o produto de maior destaque visual da coleção. Feita em capa dura no formato de um livro antigo, ela traz um espelho interno e uma página central em cenário 3D (pop-up) que remete diretamente à animação da Disney. O visual transforma o estojo em uma peça que chama a atenção na penteadeira. O espelho interno também merece destaque: tem tamanho suficiente para ser usado durante a maquiagem, e não apenas como um detalhe decorativo.

A Paleta Livro Multifuncional da Avon, inspirada em Alice no País das Maravilhas, oferece 18 produtos e um design exclusivo em forma de livroAvon / divulgação

A paleta reúne 12 sombras, três blushes e três tons de contorno, totalizando 18 produtos em uma única embalagem. A seleção de cores foge um pouco das combinações neutras que dominam muitas paletas multifuncionais: há marrons e rosas, mas também azuis intensos, vermelhos e acabamentos cintilantes que permitem criar maquiagens mais artísticas.

As sombras são divididas entre acabamentos matte e brilhantes. Entre os destaques está uma cor prensada em padrão xadrez azul e branco, que mistura reflexos diferentes quando aplicada. A combinação com tons metálicos rosados e cores mais saturadas reforça a inspiração no contraste entre a curiosidade de Alice e a personalidade marcante da Rainha de Copas.

Na aplicação, a pigmentação é um dos pontos fortes. As sombras matte permitem construir camadas e esfumar as cores sem perder completamente a definição do degradê. Os acabamentos cintilantes entregam brilho intenso, especialmente quando aplicados com os dedos ou com o pincel levemente umedecido. Já o azul mais escuro pode perder um pouco da intensidade durante o esfumado, exigindo aplicação por camadas e cuidado para preservar a cor nas bordas.

A página de rosto reúne três blushes, em tons de rosa, laranja e vermelho, e três opções de contorno. Os pós também têm pigmentação intensa, por isso é importante retirar o excesso do pincel antes de levar o produto à pele. Nos blushes, uma pequena quantidade já pode ser suficiente para dar cor às maçãs do rosto. O tom mais claro de contorno também pede uma mão leve e um bom esfumado para evitar marcas.

A versatilidade é um dos méritos do conjunto. Os tons neutros podem ser usados em maquiagens cotidianas, enquanto os azuis, vermelhos e brilhos permitem explorar propostas mais coloridas. Os contornos também podem funcionar como sombras de transição, ampliando as possibilidades de uso da paleta.

O ponto menos prático está no tamanho. A embalagem em formato de livro, com estrutura tridimensional, ocupa espaço e não é a opção mais compacta para levar na bolsa.

A fórmula dos pós é clássica (Talco, Mica e Dimeticona), resultando em sombras bem compactadas que quase não esfarelam no pan e evitam sujeira no rosto já maquiado. As cores aceitam muito bem a sobreposição, permitindo construir degradês sem que a camada de baixo "abra" ou suma.

Os contornos acertam em cheio por trazerem subtons mais frios e neutros, evitando aquele aspecto alaranjado. Já os blushes exigem "mão leve": são pigmentados ao extremo e, se aplicados sem tirar o excesso do pincel, podem manchar. Entre as sombras, os tons metálicos entregam um brilho molhado lindo logo de primeira, enquanto a sombra azul mais escura (Cale Logo) exige um pouco mais de paciência para depositar e esfumar as bordas sem perder a intensidade.











Imagem 1 Divulgação / Avon













Imagem 2 Divulgação / Avon



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Vale a pena?

O preço de R$ 236,98 é elevado para os padrões de catálogo e reflete diretamente o custo de licenciamento da Disney e a engenharia da embalagem em pop-up.

Se a prioridade for apenas comprar uma paleta neutra de uso rápido, o investimento pode não fazer sentido. Porém, para quem é fã do universo de Alice, colecionadora de maquiagem ou busca uma curadoria de cores ousada, que reúne azuis marcantes, vermelhos e bons contornos frios, a experiência de ter um item multifuncional tão exclusivo na bancada justifica a compra.

Entre alternativas multifuncionais ou temáticas licenciadas no mercado, destacam-se a Paleta Multifuncional Niina Secrets Luminous (R$ 139,90 com quatro tons), a Paleta de Sombras Disney Alice in Wonderland da Essence (R$ 89,90 com 12 tons neutros) e a Paleta de Rosto e Olhos Océane Edition (R$ 115,00 com oito tons, mas focado em tons mais neutros).

Gloss

Disponível em duas cores, Elixir Sereno (um nude suave) e Elixir Escarlate (um vermelho cherry fechado), o produto chama atenção de cara pelo apelo visual. A tampa em tom dourado tem o símbolo de paus na versão nude e o de copas no vermelho em 3D.

Os glosses Elixir Sereno e Elixir Escarlate fazem parte da coleção Avon Alice no País das MaravilhasDivulgação / Avon

Por trás do visual romântico, a fórmula surpreende por se aproximar mais de um sérum de tratamento do que de um gloss comum. A composição reúne prebióticos (frutooligossacarídeos), extrato de alga wakame e o peptídeo Palmitoyl Hexapeptide-12, uma combinação voltada para estimular o colágeno, recuperar a barreira da mucosa e suavizar os vincos dos lábios com o uso contínuo.

O aplicador mais largo, conhecido como chubby, facilita a cobertura dos lábios e distribui o produto em uma passada. A textura é fina e confortável, sem aquela sensação pegajosa que pode incomodar em glosses mais densos. O acabamento é espelhado, com brilho liso, sem partículas aparentes de glitter.

Outro ponto positivo é o comportamento do produto nos lábios. O gloss não escorre com facilidade nem forma o acúmulo esbranquiçado que algumas fórmulas deixam na parte interna da boca. O brilho também ajuda a suavizar visualmente as linhas dos lábios, criando uma aparência mais uniforme.

Como todo gloss, a duração não é excelente. Mas um ponto positivo é que a cor não desaparece por completo quando o brilho diminui: fica um leve tom residual.

Esse efeito de tint é interessante para quem prefere não ficar totalmente sem cor entre as reaplicações. Ainda assim, vale diferenciar a marca deixada pelo pigmento da duração do acabamento espelhado, que depende da quantidade aplicada e do contato com alimentos e bebidas.











Untitled design Divulgação / Avon













Untitled design Divulgação / Avon



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A fragrância é o principal ponto fraco da experiência. O cheiro não é dos mais agradáveis e fica aquém do sensorial encontrado em outros glosses da própria Avon. Como a aplicação acontece tão perto do nariz, esse aspecto pode pesar para quem é mais sensível a perfumes em maquiagem labial.

Vale a pena?

Por R$ 44,99, o custo-benefício é excelente. É difícil encontrar um produto labial nessa faixa de preço que entregue uma carga tão interessante de ativos de cuidados (como peptídeos e prebióticos). É uma ótima escolha para quem quer lábios hidratados, confortáveis e com aspecto de mais cheios no dia a dia.

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No mercado nacional, produtos que combinam textura leve e proposta de tratamento labial incluem o Payot Gloss Ácido Hialurônico (R$ 47,00 por 4,5g), o Océane Lip To Glow (R$ 43,11 por 1,8g) e opções voltadas para nutrição aquosa como o Mari Maria Lip Juice (R$ 55,90 por 5ml).