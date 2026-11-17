Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influência da perfumaria árabe chegou também aos cuidados com os cabelos. Conhecida pelas combinações de notas florais, amadeiradas, adocicadas e orientais, essa tendência aparece em produtos que prometem transformar a rotina de beleza em uma experiência sensorial. É nesse contexto que a Jacques Janine Professionnel apresenta a linha Al Arab, coleção que reúne cinco itens para limpeza, tratamento, finalização e perfumação dos fios.

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A proposta é combinar fragrâncias inspiradas nos rituais de beleza do Oriente Médio com fórmulas voltadas à nutrição, hidratação, brilho e maciez. Entre os ingredientes destacados pela marca está o Liposeal, complexo que reúne óleos da casca de canela, raiz de cálamo, resina de mirra e azeite. A composição também conta com extrato de âmbar, associado à ação antioxidante e condicionante, e extrato de tâmara, ingrediente que contribui para a hidratação e a retenção de água.

A fragrância é outro elemento central da coleção. A pirâmide olfativa combina rosa búlgara, lichia, patchouli e noz-moscada nas notas de saída; rosa, flores brancas, sândalo e baunilha no coração; e cedro, almíscar, notas balsâmicas e âmbar no fundo. O resultado é um perfume floral e amadeirado, com um toque adocicado.

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O Estado de Minas recebeu e testou os cinco produtos da linha para avaliar se a proposta vai além do apelo olfativo. Textura, facilidade de aplicação, rendimento, resultado nos fios e preço também entraram na análise.

Xampu

O xampu é o primeiro passo da rotina e tem uma fórmula de limpeza convencional, baseada em Sodium Laureth Sulfate e Cocamidopropyl Betaine. A combinação de tensoativos é responsável pela remoção da oleosidade e das impurezas, enquanto ingredientes como glicerina, propilenoglicol e polímeros condicionantes ajudam a melhorar o sensorial durante a lavagem. A composição ainda inclui os óleos e extratos botânicos que aparecem nos demais produtos da coleção.

O shampoo da linha Jacques Janine Al Arab Elixir, com sua proposta de nutrição intensa, é um dos produtos capilares avaliados na reportagem.Divulgação

A textura perolada é encorpada e exige atenção na hora de retirar o produto da embalagem, mas facilita a distribuição nos fios. Durante os testes, o xampu formou uma espuma cremosa e abundante, com boa capacidade de limpeza. Mesmo depois de uma lavagem mais caprichada, o cabelo não ficou com aquela sensação de aspereza ou ressecamento que pode aparecer após o uso de fórmulas mais detergentes.

A fragrância também aparece durante o banho, mas sem dominar a experiência. É um perfume agradável, floral e levemente amadeirado, que deixa os fios cheirosos sem competir com os produtos aplicados depois.

O desempenho, porém, tem uma limitação: o shampoo não facilita muito o desembaraço. Depois do enxágue, os fios ainda apresentam nós, o que torna importante caprichar na etapa seguinte de condicionamento. Outro detalhe é a presença de sulfato, que o torna inadequado para quem segue técnicas de low-poo.

Vale a pena?

O shampoo custa R$ 56,90 na embalagem de 300 ml, ou R$ 98,90, na versão de 900 ml. A embalagem maior representa uma economia de aproximadamente 42% por quantidade.

O preço da embalagem menor está acima de muitos shampoos de varejo nacional, mas não destoa do segmento profissional. Para quem já conhece a fragrância e pretende usar o produto com frequência, a versão de 900 ml é financeiramente mais interessante. O xampu cumpre bem a função de limpeza, mas não é o item mais surpreendente da coleção.

Na comparação com outras opções nacionais, o produto disputa espaço com linhas de limpeza e nutrição, como a Millenar Óleos Marroquinos, da Amend (R$ 38,90 com 300ml);e a Morte Súbita, da Lola Cosmetics (R$ 29,90 com 250 ml). Também pode ser colocado ao lado de xampus profissionais de tratamento, como o Invigo Nutri-Enrich, da Wella Professionals (R$ 88,90 com 250 ml), que também tem proposta voltada à nutrição dos fios.

Condicionador

O condicionador é um dos produtos que mais se destacam na linha. A fórmula reúne agentes condicionantes catiônicos, como Behentrimonium Chloride, Behentrimonium Methosulfate e Cetrimonium Chloride, ingredientes utilizados para reduzir a eletricidade estática, melhorar o desembaraço e deixar a superfície dos fios mais alinhada. Manteiga de karité, azeite de oliva e silicone aminado complementam a composição, reforçando a emoliência e o brilho.

O condicionador da linha Jacques Janine Al Arab Elixir é um dos produtos destacados na análise de cuidados capilares da reportagemDivulgação

A textura é bastante cremosa e densa, quase com aparência de máscara. Isso ajuda a distribuir o produto pelo comprimento, mas também exige uma aplicação cuidadosa para evitar desperdício. No teste, o efeito condicionante apareceu rapidamente: os fios ficaram mais maleáveis ainda durante o banho, e o desembaraço foi muito mais fácil do que na etapa do shampoo.

Depois de seco, o cabelo apresentou toque macio, brilho evidente e redução do frizz. Um ponto positivo é que, apesar da consistência encorpada, o produto não deixou os fios pesados nem provocou sensação de acúmulo. O resultado foi perceptível mesmo sem depender de uma finalização elaborada.

A fragrância é agradável, embora menos marcante do que a dos outros produtos da coleção. Para quem procura um condicionador que entregue mais do que uma etapa rápida de desembaraço, é um dos itens mais interessantes da Al Arab.

Vale a pena?

A embalagem de 270 ml custa R$ 61,90. Já a versão profissional de 890 ml sai por R$ 110,90. A economia chega a aproximadamente 45% na embalagem maior.

Entre as alternativas de mercado estão o Truss Miracle Conditioner (R$ 66,40 com 300 ml), o Braé Revival (R$ 62 com 250 ml) e o Amend Millenar Óleos Marroquinos (R$ 65 com 300 ml). São produtos que também ocupam o segmento de condicionamento e tratamento, com fórmulas voltadas à maciez, ao alinhamento e à recuperação do toque dos fios.

Máscara de tratamento

A máscara é o produto mais chamativo visualmente. A fórmula dourada e perolizada remete à proposta luxuosa da coleção e chama atenção no pote. Esse efeito é resultado da presença de mica e pigmentos minerais, como dióxido de titânio e óxido de ferro, que refletem a luz e conferem o acabamento cintilante ao produto. Esses componentes têm função visual na fórmula, enquanto o tratamento propriamente dito fica a cargo dos agentes emolientes e condicionantes.

A máscara de tratamento da linha Jacques Janine Al Arab Elixir é avaliada na reportagemDivulgação

A composição reúne manteiga de karité, azeite de oliva e ingredientes que ajudam a melhorar a maleabilidade dos fios. A textura é densa, mas se espalha bem no cabelo úmido. Não é necessário aplicar uma quantidade muito grande para cobrir o comprimento, o que contribui para o rendimento.

No teste, a máscara entregou um resultado diferente daquele obtido apenas com o condicionador. O cabelo ficou ainda mais macio, com aparência menos opaca e brilho intenso. A sensação de nutrição permaneceu até a lavagem seguinte, sem deixar os fios endurecidos ou pesados. É um produto que faz diferença especialmente quando o cabelo está mais ressecado ou perdeu o brilho.

A máscara também se destaca pela experiência de uso: a textura encorpada, o aspecto dourado e a fragrância tornam a aplicação um dos momentos mais agradáveis da rotina. Mas o principal argumento a favor do produto está no resultado depois do enxágue, e não apenas na apresentação.

Vale a pena?

O pote de 240 g custa R$ 54,90. O preço fica em uma faixa intermediária para máscaras de tratamento nacionais. A Amend Millenar Óleos Marroquinos, de 300 g, costuma ser encontrada por aproximadamente R$ 55. A Widi Care Sete Óleos, também de 300 g, aparece na faixa de R$ 40. Já a L'Oréal Professionnel NutriOil, de 250 g, tem posicionamento mais premium e custa cerca de R$ 160.

Oil Blend

O Oil Blend é o finalizador multifuncional da coleção. A fórmula tem como base silicones, como Cyclopentasiloxane e Dimethicone, que ajudam a espalhar o produto e formar um filme sobre os fios. A composição também inclui azeite, extrato de figo-da-índia e ingredientes botânicos presentes no restante da linha, além de óleos essenciais de limão e flor de laranjeira.

O Oil Blend da linha Jacques Janine Al Arab é o finalizador multifuncional avaliado na reportagem por sua versatilidade e desempenhoDivulgação

Na prática, é um produto versátil. Pode ser aplicado nos fios úmidos, antes da finalização, ou nos cabelos secos para controlar o frizz e melhorar o acabamento. Também pode ser misturado à máscara ou utilizado em um processo de umectação antes da lavagem. A embalagem com conta-gotas facilita a aplicação, embora não tenha um mecanismo que limite a quantidade retirada.

Durante o teste, poucas gotas foram suficientes para distribuir pelo comprimento e pelas pontas. O melhor resultado apareceu nos fios úmidos: o óleo espalhou com facilidade, ajudou a alinhar o cabelo e deixou um brilho intenso. Nos fios secos, também funcionou bem para controlar o volume e reduzir o aspecto arrepiado.

O acabamento não ficou gorduroso quando a quantidade foi controlada. O excesso, no entanto, pode pesar e comprometer o visual, especialmente em cabelos finos. Por isso, vale começar com poucas gotas e aumentar apenas se necessário. A fragrância é outro destaque: o perfume permanece nos fios e reforça a identidade olfativa da coleção.

Vale a pena?

O Oil Blend custa R$ 62,90 por 30 ml. É o tipo de produto em que o volume pequeno pesa na avaliação de custo-benefício, mesmo considerando que poucas gotas são suficientes por aplicação.

Entre as alternativas estão o Lowell Liso Mágico, vendido em embalagem de 30 ml e encontrado na faixa de R$ 40; o Amend Millenar Oil, nas versões Monoi ou Inchi, com 60 ml por aproximadamente R$ 50; e os óleos da linha Braé Revival ou Essential Oil, também em embalagens de 60 ml, na faixa de R$ 70.

Hair & Body Mist

A bruma perfumada amplia a proposta da coleção para além do banho e do tratamento. O Hair & Body Mist pode ser aplicado tanto nos cabelos quanto na pele e funciona como um perfume leve para acompanhar a rotina.

O Hair & Body Mist da linha Jacques Janine Al Arab é o produto multifuncional avaliado por sua fragrância e aplicaçãoDivulgação

A fórmula combina álcool, água, agentes umectantes, extratos botânicos e Phenyl Trimethicone, silicone que contribui para o brilho dos fios. O destaque, naturalmente, é a fragrância: floral, amadeirada e levemente adocicada, com notas de rosa, lichia, sândalo, baunilha e âmbar. É o produto que melhor traduz a inspiração na perfumaria árabe, sem a intensidade de um perfume tradicional.

O spray produz uma névoa ampla e delicada, distribuindo o produto de maneira uniforme. Nos cabelos, a bruma deixa um brilho discreto, sem provocar pegajosidade ou resíduos. O perfume permanece perceptível por algumas horas, embora a duração varie de acordo com a quantidade aplicada e as características de cada pessoa.

Na pele, o efeito é essencialmente de perfumação. Não houve diferença significativa além do cheiro, o que é esperado de um produto cuja principal função é deixar uma fragrância agradável. A possibilidade de usar a mesma bruma no corpo e nos cabelos, por outro lado, é prática para quem gosta de manter uma assinatura olfativa ao longo do dia.

Vale a pena?

O Hair & Body Mist custa R$ 49,90 por 120 ml. O preço é competitivo para uma bruma multifuncional, especialmente quando comparado a perfumes capilares vendidos em embalagens menores.

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Entre as alternativas estão os body mists da Ciclo, que oferecem volumes maiores — a embalagem de 200 ml pode ser encontrada por cerca de R$ 49 —, além de produtos voltados especificamente à perfumação dos fios, como opções da Widi Care, com 100 ml e preço em torno de R$ 42. A Lola Cosmetics também tem perfumes capilares em embalagens menores, com valores que variam conforme a versão.