The Ordinary: marca queridinha de skincare expande presença no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A busca por produtos de skincare com fórmulas objetivas e preços mais acessíveis ajudou a consolidar a The Ordinary como uma das marcas mais conhecidas do segmento. Criada no Canadá, em 2016, a empresa ganhou espaço com uma proposta que foge da apresentação tradicional dos cosméticos: embalagens minimalistas, ingredientes destacados nos rótulos e produtos desenvolvidos para atender a necessidades específicas da pele.

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O portfólio reúne cerca de 60 itens, entre séruns, tônicos e tratamentos faciais. No Brasil, a marca passa por uma expansão da distribuição. Além da presença na Sephora, os produtos começaram a chegar gradualmente às farmácias da Raia e da Drogasil, com a expectativa de alcançar aproximadamente 500 pontos de venda até fevereiro de 2027.

A estratégia aproxima a The Ordinary de consumidores que procuram tratamentos com ativos conhecidos, como niacinamida, cafeína e ácido hialurônico. Os preços também ajudam a explicar a popularidade da marca: os produtos mais vendidos no país custam, em média, entre R$ 59 e R$ 129.

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O Estado de Minas recebeu e testou três séruns da marca, com propostas diferentes: reduzir o inchaço, controlar a oleosidade e reforçar a hidratação. Confira a análise.

Caffeine 3% + Escin 1%

Com cafeína a 3% e escina a 1%, o sérum facial da The Ordinary foi desenvolvido para combater o inchaço e proporcionar uma aparência mais descansada à pele. A combinação dos dois ativos atua na microcirculação: enquanto a cafeína ajuda a reduzir temporariamente o aspecto de bolsas e edema, a escina, extraída da castanha-da-índia, tem propriedades descongestionantes e auxilia na proteção dos vasos sanguíneos.

Detalhamos a eficácia do sérum The Ordinary Caffeine 3% + Escin 1% para reduzir o inchaço e a fadiga da peleDivulgação / The Ordinary

A fórmula também contém glicerina e outros agentes hidratantes, além de componentes derivados do azeite de oliva e da macadâmia, que ajudam a deixar a pele macia. Outro ingrediente é o fermento de Bacillus, um ativo biotecnológico associado à renovação suave e ao cuidado com a barreira cutânea.

Um diferencial é a versatilidade da proposta. Ao contrário de produtos desenvolvidos exclusivamente para a região dos olhos, este é um sérum facial, pensado para aplicação no rosto.

Durante o teste, a textura aquosa chamou a atenção pela leveza e pelo rendimento. Três gotas foram suficientes para espalhar o produto pelo rosto inteiro. Sem perfume, o sérum é absorvido rapidamente e não deixa aquela sensação pegajosa que pode incomodar em algumas fórmulas hidratantes.

Na prática, a pele ficou hidratada, com aparência mais viçosa e menos inchada. Também foi possível perceber uma melhora no aspecto das olheiras, embora a proposta do produto seja mais direcionada ao inchaço do que às manchas escuras causadas pelo excesso de pigmentação. A embalagem âmbar é outro detalhe positivo, já que ajuda a proteger a fórmula da exposição à luz.

Vale a pena?

O Caffeine 3% + Escin 1% custa R$ 89 por 30 ml. A combinação de ativos é interessante para quem procura um produto de uso diário que ajude a amenizar o aspecto de cansaço e o inchaço facial, sem adicionar peso à rotina.

Há, porém, alternativas mais baratas para quem procura especificamente cafeína em um produto para a região dos olhos. O Revox B77 Just Caffeine 5%, por exemplo, custa cerca de R$ 35 por 30 ml, enquanto o sérum de cafeína 5% da Skinhealth pode ser encontrado por valores entre R$ 24 e R$ 30. São propostas semelhantes em relação ao ativo principal, mas não reproduzem a combinação de cafeína e escina da The Ordinary.

Niacinamide 10% + Zinc 1%

Um dos produtos mais conhecidos da The Ordinary, o Niacinamide 10% + Zinc 1% é direcionado principalmente a quem deseja controlar a oleosidade, melhorar a aparência dos poros e uniformizar a textura da pele. A fórmula combina 10% de niacinamida, também conhecida como vitamina B3, com 1% de zinco PCA.

O sérum Niacinamide 10% + Zinc 1% da The Ordinary é um dos destaques da marca para controle de oleosidade e melhora da textura da peleDivulgação / The Ordinary

A niacinamida é um ativo multifuncional, associado ao fortalecimento da barreira cutânea, à redução de vermelhidões e à melhora gradual da aparência de manchas. Já o zinco PCA contribui para regular a produção de sebo e tem propriedades anti-inflamatórias, o que torna a combinação especialmente interessante para peles oleosas e acneicas.

A textura é aquosa, mas um pouco mais encorpada do que a de um sérum tradicional. Durante a aplicação, espalha com facilidade e seca relativamente rápido. O ponto de atenção fica para o acabamento: mesmo depois da absorção, pode deixar uma sensação levemente pegajosa ou de película sobre a pele, principalmente antes da aplicação do hidratante.

A experiência com a niacinamida foi bastante positiva. A pele respondeu bem ao ativo. Com o uso frequente, houve melhora na aparência dos poros e maior uniformidade no tom do rosto. A pele também ficou com um aspecto mais bonito e regular.

O zinco promete controlar a produção de sebo. Apesar de não perceber uma redução significativa da oleosidade ao longo do dia, não houve o surgimento de espinhas durante o período de teste, inclusive na fase pré-menstrual, quando a pele costuma apresentar mais alterações.

Sem fragrância, o produto vem em embalagem de 30 ml e tem bom rendimento: quatro gotas são suficientes para cobrir o rosto. Um cuidado importante é não exagerar na quantidade, já que o excesso pode favorecer o esfarelamento quando o sérum é combinado com protetor solar ou maquiagem.

Vale a pena?

Por R$ 59, o Niacinamide 10% + Zinc 1% é um dos produtos mais acessíveis do portfólio da marca no Brasil. O preço é competitivo, especialmente considerando a concentração dos ativos e a proposta da fórmula.

O principal concorrente é o sérum NC-10, da Principia, que também combina 10% de niacinamida e 1% de zinco PCA. Por R$ 59, a opção nacional entrega concentrações equivalentes e o preço igual. .

Hyaluronic Acid 2% + B5

Se os outros dois séruns têm propostas mais específicas, o Hyaluronic Acid 2% + B5 é o produto coringa da seleção. Desenvolvido para reforçar a hidratação, ele combina diferentes formas de ácido hialurônico a 2% com pantenol, também conhecido como pró-vitamina B5.

Conheça o Hyaluronic Acid 2% + B5 da The Ordinary, um sérum coringa para hidratação intensa que foi testado pela reportagemDivulgação / The Ordinary

O ácido hialurônico funciona como um umectante, ajudando a atrair e reter água na pele. A presença de diferentes pesos moleculares permite uma hidratação em múltiplos níveis, enquanto o pantenol contribui para acalmar a pele e fortalecer a barreira cutânea.

A fórmula também incorpora fosfolipídeos e esfingolipídeos, componentes relacionados à reposição de lipídios da barreira. Eles ajudam a complementar a ação hidratante do ácido hialurônico, reduzindo a sensação de repuxamento que pode ocorrer com produtos desse tipo.

A textura é aquosa, com consistência de gel leve. Espalha facilmente e absorve rápido, sem deixar a pele gordurosa. A recomendação é aplicar algumas gotas sobre a pele levemente úmida e, depois, finalizar com hidratante ou protetor solar, conforme o momento da rotina.

Durante o teste, o produto se destacou pelo conforto. A pele ficou mais macia, hidratada e com aparência viçosa, sem aquele brilho excessivo que costuma acompanhar alguns hidratantes. É uma característica interessante especialmente para quem tem pele oleosa, mas não quer abrir mão da hidratação.

Outro ponto positivo é a versatilidade. Por não ter função esfoliante, apesar de levar a palavra ácido no nome, o sérum pode ser incorporado a diferentes rotinas de cuidados. Também funciona como complemento para quem utiliza tratamentos que podem deixar a pele sensibilizada ou ressecada.

Vale a pena?

O Hyaluronic Acid 2% + B5 custa R$ 89 por 30 ml. A formulação torna o produto mais interessante do que uma fórmula básica de ácido hialurônico, especialmente pela combinação de agentes hidratantes com componentes que ajudam a preservar a barreira cutânea.

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Entre as alternativas nacionais, o Principia AH-2 custa aproximadamente R$ 64 por 30 ml, enquanto o sérum antioxidante da Sallve, com ácido hialurônico, niacinamida e pantenol, sai por R$ 62 em embalagem de 35 ml. O Vichy Minéral 89 também aparece como opção, com preços entre R$ 130 e R$ 160 por 50 ml.