O Boticário transforma a Praça da Liberdade em cinema a céu aberto
Ação celebra lançamento de nova fragrância com exibição de clássicos românticos; saiba como garantir seu ingresso para o evento em Belo Horizonte
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O Boticário promove cinema gratuito na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, com o projeto "Deixe o Amor Entrar em Cena". A ação transforma o local em um espaço de cinema ao ar livre nos dias 8 e 9 de outubro, com sessões programadas para as 18h e 20h.
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O evento itinerante, que percorre 12 cidades de Minas Gerais, celebra o lançamento da nova fragrância Floratta Blue Crystal. A iniciativa convida o público a se encontrar e viver histórias que merecem destaque, transformando o cotidiano em uma cena especial.
Além da capital, a programação passará por Uberaba, Varginha, Igarapé, Manhuaçu, Patos de Minas e Itajubá. Governador Valadares, São João del-Rei, Montes Claros, Pará de Minas e Uberlândia também estão no roteiro.
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Serão exibidos clássicos românticos do cinema nacional e internacional que marcaram as décadas de 1980 a 2000. O público poderá assistir aos filmes e participar de experiências sensoriais oferecidas pela marca no local.
Como participar
A jornada para conseguir um ingresso começa com a ativação da fragrância Floratta Blue Crystal na praça. Os interessados devem realizar um cadastro no Beautybox, programa de relacionamento da marca, e experimentar a novidade.
Após a experiência, o participante é presenteado com um buquê de flores e recebe o ingresso para curtir uma das sessões de cinema.
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Serviço
Deixe o Amor Entrar em Cena — O Boticário
Data: 8 e 9 de outubro
Local: Praça da Liberdade
Endereço: Praça da Liberdade, s/nº, Funcionários, Belo Horizonte - MG
Horários da ativação: a partir das 10h
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Horários das sessões: 18h e 20h