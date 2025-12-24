Assine
PRA COMEMORAR COM ESTILO

Look de Natal e Ano Novo: como fazer a make durar mais

Especialista dá dicas de pele, olhos e lábios para garantir uma maquiagem resistente ao calor e à maratona de festas do fim de ano

Maria Dulce Miranda
Repórter
24/12/2025 13:13

Makes de longa duração começam na preparação de pele
Makes de longa duração começam na preparação de pele

O look ideal para as festas de fim de ano inclui uma make que, além de bonita, seja resistente ao clima do país. Afinal, tanto o Natal quanto o Ano Novo no Brasil ocorrem com altas temperaturas. Além de serem ocasiões de muita comilança e bebida. 

Para Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística da rede de salões Jacques Janine, os truques dessa época do ano vão desde a preparação de pele para montar um visual especial. “Eu adoro essa temporada porque as pessoas querem celebrar, se produzir e brincar com a maquiagem. É quando todo mundo se permite ousar mais, explorar o brilho, as cores e a criatividade”, afirma.

Passo 1: Comece pela pele 

A make começa pela preparação de pele. “Uma pele limpa, hidratada e com os produtos adequados de skincare cria a base perfeita para uma maquiagem mais duradoura”, explica Chloé. No verão, com altas temperaturas e maior produção de oleosidade, essa etapa precisa ser ainda mais cuidadosa.

Pular a limpeza e a hidratação pode deixar a pele áspera e comprometer a fixação dos produtos. O passo a passo recomendado é simples: limpeza do rosto, aplicação de sérum, hidratante leve e, por fim, um primer adequado ao seu tipo de pele. Isso ajuda a controlar o brilho excessivo, suavizar a textura e evitar que a maquiagem craquele ao longo da noite.

Passo 2:  Bases de longa duração 

Para aguentar longas festas, especialmente as que misturam ambientes fechados e ao ar livre, investir em uma base de longa duração é essencial. “Prefira fórmulas resistentes ao suor, à umidade e ao atrito”, aconselha a maquiadora.

A aplicação também influencia no acabamento. A esponja úmida garante leveza e ajuda a “assentar” o produto, enquanto o pincel kabuki espalha melhor e permite construir camadas sem marcar linhas de expressão. Vale testar e escolher o que funciona melhor para cada um.

Passo 3: Olhos à prova de festas

Não basta fazer uma maquiagem caprichada nos olhos, ela precisar ficar perfeita até o final da festa. A orientação é utilizar sombras cremosas de longa duração, máscaras resistentes à água e lápis que não borram.

“Quem gosta de brilho deve optar por sombras cintilantes ou iluminadores cremosos de boa fixação, que mantêm o glamour até o fim da noite”, diz Chloé. Um bom pincel de esfumar ajuda a criar transições suaves e profundidade no olhar, garantindo um acabamento mais profissional.

Passo 4: Blush, bronzer e iluminador que duram horas

Nada mais frustrante do que ver o blush desaparecer logo no início da festa. O truque é aplicar os produtos em camadas: primeiro a versão cremosa e, por cima, a versão em pó. “O mesmo vale para bronzer e iluminador, garantindo um glow elegante e duradouro”, explica.

Passo 5: Lábios que resistem aos brindes

Entre drinks, petiscos e conversas, o batom precisa ser estratégico. A dica é hidratar bem os lábios com um balm, contornar com lápis labial e aplicar um batom matte de longa duração. “Se quiser brilho, aplique gloss apenas no centro dos lábios”, orienta Chloé.

Passo 6: Spray fixador

Para evitar que a maquiagem derreta, o spray fixador é essencial. “Ele cria uma película leve que ajuda a maquiagem a resistir ao calor, às horas de festa e ao contato com roupas e cabelo”, explica a especialista. Além disso, ajuda a dar acabamento para a make, tirando o aspecto de pó. 

O segredo está na aplicação: mantenha o frasco a cerca de um palmo do rosto e borrife em movimentos de “X” e “T”, garantindo distribuição uniforme sem deixar a pele molhada.

Passo 7: Depois da festa, cuide da pele

Se você acha que os truques acabam quando você vai para uma festa, está enganada. A volta para casa também é importante.  “Dormir maquiada pode causar acne, irritações e acúmulo de resíduos”, alerta Chloé. 

A toalha demaquilante é uma aliada prática para os momentos de cansaço, enquanto a dupla demaquilante bifásico e gel de limpeza garante uma limpeza mais profunda da pele. 

