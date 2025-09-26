Tendências do verão europeu inspiram makes leves e luminosas entre as brasileira

Frescor, luminosidade e praticidade. Esses são os pilares que marcam as tendências de maquiagem vistas nas passarelas e nas ruas das principais capitais europeias no verão que se encerra no final de setembro. O visual “menos é mais” chega com força, valorizando peles radiantes, blush em tons solares, sobrancelhas naturais e lábios com brilho. Pensando nisso, a consultora de maquiagem Nykky Dias, da Lord Perfumaria, selecionou produtos que traduzem os looks da temporada. “O verão europeu reforçou a ideia de uma maquiagem mais descomplicada e radiante. É um convite para deixar a pele respirar e destacar a beleza natural”, afirma Nykky Dias.

O efeito butter skin, considerado uma evolução do glow tradicional, aposta em bases acetinadas, com acabamento natural e toque de skincare. Para criar esse look a Base Made to Last Pupa apresenta longa duração e cobertura confortável; o Revitalessence Skin Glow Shiseido combina ativos de cuidado com luminosidade; e a Base Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Lancôme com o acabamento radiante e textura leve. “Nessa tendência, a pele não parece maquiada. A ideia é um viço saudável, quase como uma fina camada de manteiga sobre o rosto”, explica Nykky.

Já o efeito praia sem sair de casa, inspirado no rubor natural dos dias ensolarados, traz o blush em tons coral, pêssego e rosa queimado. “A aplicação do produto pelas maçãs e topo do nariz cria um ar saudável imediato e funciona em todos os tons de pele. O segredo é esfumar bem e usar produtos de textura suave”, recomenda a consultora. Entre os destaques o Blush Compacto Pêssego Catharine Hill, o Prisme Libre N02 Givenchy e Matt Wonder Me Pupa Deep Passion.

Nos olhos, a tendência é sem máscara de cílios ou com apenas um toque transparente que traz um frescor editorial. A proposta destaca sobrancelhas bem definidas e pele impecável. Para isso, a Nykky indica High Definition Pupa, Lápis para Sobrancelhas com Escova Cor 01 Catharine Hill e Le Stylo Lancôme.

Depois do sucesso do efeito matte na boca, os lábios surgem para a próxima estação molhados e hidratados. O resultado é um visual jovem e sensual. “Os glosses atuais não são mais pegajosos. Eles entregam brilho e ainda tratam os lábios, sendo perfeitos para o dia a dia”, explica. Entre os mais procurados estão Dior Addict Lip Glow Oil Dior, LipHoney by Franciny Ehlke e Rose Perfecto Liquid Lip Balm Givenchy.