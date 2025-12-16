Projeto glow: como ter uma pele radiante nas festas de fim de ano

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A contagem regressiva para as festas de fim de ano já começou e, com ela, a busca por uma pele iluminada e saudável para celebrar. Entre confraternizações e preparativos, o tempo para rotinas de beleza complexas é curto. A boa notícia é que a combinação de procedimentos estéticos rápidos e cuidados diários pode garantir o famoso efeito "glow" de forma prática e duradoura.

Para quem busca resultados visíveis em pouco tempo, tratamentos em consultório se tornaram aliados importantes. Eles agem de maneira precisa para restaurar o viço, a hidratação e a firmeza da pele, preparando-a para brilhar nas comemorações de Natal e Ano Novo sem a necessidade de um longo período de recuperação.

“Essa é a época em que todos querem recuperar a vitalidade da pele e estar com uma aparência saudável. Os injetáveis à base de ácido hialurônico são excelentes para isso, pois oferecem resultados imediatos e são versáteis, podendo ser utilizados para hidratar profundamente a pele, restaurar o volume perdido em áreas como bochechas e lábios e suavizar olheiras, linhas de expressão e rugas, sem afetar a naturalidade dos traços individuais do paciente”, explica o dermatologista da Galderma, Marcus Morais.

Resultados rápidos: os tratamentos em consultório

Os procedimentos injetáveis à base de ácido hialurônico são os mais procurados nesta época. Sua principal função é devolver à pele componentes que ela perde com o tempo, como hidratação e volume. O resultado é um aspecto mais descansado e uma textura visivelmente melhorada.

Uma das opções em alta são os chamados "skinboosters". Diferentemente dos preenchedores tradicionais, eles não têm como foco dar volume, mas sim promover uma hidratação profunda de dentro para fora. Ao agir nas camadas internas da derme, melhoram a elasticidade, o brilho e a maciez, além de suavizar linhas finas e poros.

Essa técnica ajuda a restaurar o equilíbrio hídrico da pele, deixando-a mais firme e com uma luminosidade natural. Os efeitos são progressivos e contribuem para uma aparência saudável que se destaca de maneira sutil.

Como prolongar o brilho em casa

Manter a pele radiante após um procedimento depende diretamente da rotina de skincare. Cuidados diários são essenciais para proteger a pele e prolongar os resultados obtidos em consultório, especialmente durante o verão, quando a exposição ao sol é mais intensa.

Para isso, a recomendação é investir em produtos com ativos que ajudam a uniformizar o tom e a realçar a luminosidade. Ingredientes como a niacinamida são eficazes para reduzir manchas e melhorar a textura geral da pele. Já o lírio do mar é conhecido por sua capacidade de uniformizar a tonalidade.

Séruns com vitamina C também são excelentes aliados, pois possuem ação antioxidante que protege contra os danos causados por radicais livres e pela luz azul emitida por telas. A combinação desses ativos com uma limpeza facial adequada e hidratação constante cria o ambiente perfeito para uma pele equilibrada.

Um hábito simples, mas poderoso, é beber bastante água ao longo do dia. A hidratação interna é fundamental para o viço e a saúde da pele. Aliando tratamentos pontuais a uma rotina de cuidados bem estabelecida, é possível conquistar e manter o brilho desejado não apenas para as festas, mas por muito mais tempo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.