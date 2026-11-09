Após quedas de energia sucessivas, o freezer da família parou de funcionar, em um caso fictício. A concessionária negou o ressarcimento, embora um laudo da assistência técnica apontasse oscilação na rede como causa. Com reclamação registrada e nota do conserto, a família recorreu à Justiça para recuperar o valor pago.

As quedas de energia vieram antes do defeito

A família percebeu que o freezer havia parado após uma sequência de falhas no fornecimento. A proximidade dos acontecimentos motivou o pedido de ressarcimento, mas não bastava, por si só, para provar a origem do defeito. Era necessário investigar o aparelho e a rede.

Uma interrupção ou oscilação pode danificar equipamentos que dependem de energia elétrica. Contudo, problemas internos, desgaste ou outros fatores também podem explicar a falha. Por isso, o ponto principal da disputa era identificar a causa técnica do dano, e não apenas sua data.

A concessionária recusou o pedido mesmo após os problemas registrados no fornecimento de energia

Por que a concessionária recusou o ressarcimento?

A família formalizou uma reclamação à distribuidora e apresentou as informações disponíveis. A empresa não aceitou o pedido. Como a negativa não resolvia a divergência, os consumidores procuraram uma forma de demonstrar que a falha teria começado na rede de fornecimento.

A decisão administrativa não encerra necessariamente a discussão. A verificação do nexo causal, isto é, da ligação entre oscilação e defeito, exige dados e análise. Também importa saber se o equipamento estava em condições normais de uso antes do episódio e como foi examinado.

Que provas ajudaram a esclarecer a causa do dano?

O documento mais importante foi o laudo da assistência técnica, que atribuiu o defeito do freezer à oscilação na rede. A família também guardou a reclamação feita à concessionária e a nota do conserto. Juntos, esses registros deram uma base concreta à contestação.

Para avaliar uma reclamação desse tipo, ajudam os seguintes registros:

Ocorrência: dia aproximado das quedas e canais usados para avisar a distribuidora.

dia aproximado das quedas e canais usados para avisar a distribuidora. Protocolo: número e resposta recebida no atendimento da empresa.

número e resposta recebida no atendimento da empresa. Laudo: identificação do defeito e possível ligação com a rede elétrica.

identificação do defeito e possível ligação com a rede elétrica. Despesa: nota fiscal do serviço ou peças utilizadas no conserto.

nota fiscal do serviço ou peças utilizadas no conserto. Equipamento: marca, modelo e situação do aparelho antes e depois do problema.

Um laudo deve informar o defeito encontrado e a análise que sustenta sua causa. O profissional não pode simplesmente afirmar que houve queda de energia sem examinar o equipamento. No exemplo, a conclusão técnica foi considerada junto aos demais documentos.

O gasto com o conserto virou o centro da disputa

A família não pediu um valor inventado pelo aparelho. O foco foi a despesa comprovada com o reparo. Esse detalhe tornou o pedido mais específico, pois permitia comparar o dano apontado no laudo com a quantia efetivamente paga à assistência técnica.

Em situações reais, também podem existir discussões sobre conserto ou substituição, conforme o estado do equipamento e o procedimento aplicável. A indenização judicial não decorre automaticamente de toda queda de energia. O consumidor precisa sustentar a relação entre o fornecimento e o prejuízo.

O caso levanta dúvidas sobre a responsabilidade por aparelhos danificados durante oscilações elétricas

Como a ANEEL orienta o pedido de ressarcimento?

A ANEEL informa que o pedido de ressarcimento por dano elétrico pode ser feito em até cinco anos da ocorrência. Para aparelhos que armazenam alimentos perecíveis, a distribuidora deve verificar o equipamento em até um dia útil após a solicitação.

A Agência Goiana de Regulação também explica que a investigação considera os registros do consumidor e as regras da Resolução ANEEL 1.000. É possível pedir análise à distribuidora, contestar uma negativa e procurar os canais oficiais de reclamação.

O ressarcimento é concedido na sentença fictícia

Na história, a Justiça avalia o laudo técnico, os protocolos e a nota do conserto. Considera demonstrada a relação entre o defeito e a oscilação da rede e determina que a concessionária ressarça a despesa comprovada. Essa sentença foi criada para ilustrar a discussão.

O exemplo termina com o reconhecimento do gasto, mas não estabelece que qualquer freezer defeituoso deva ser pago pela concessionária. A prova da causa permanece central. Um pedido bem documentado facilita o exame de uma falha elétrica e evita confundir coincidência temporal com responsabilidade confirmada.