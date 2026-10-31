O gelo na gaveta do freezer pode aparecer por entrada de ar úmido, má circulação interna ou vedação incompleta, mesmo quando a porta permanece aparentemente fechada. Antes de culpar o motor, observe como os alimentos estão guardados, examine a borracha da porta e repare na frequência de abertura diariamente.

O gelo no freezer pode ter relação com umidade e circulação

Quando o ar úmido entra em um compartimento muito frio, parte dessa umidade pode virar cristais de gelo nas embalagens. A formação repetida merece atenção, mas não prova defeito no compressor. A posição dos produtos e a maneira de fechar a porta também contam.

A orientação da Samsung para congeladores aponta entrada de ar úmido, vedação ruim e bloqueio da ventilação como causas possíveis de gelo acumulado. Confira primeiro se pacotes altos empurram a gaveta ou encostam na porta, impedindo o fechamento completo.

A vedação da porta merece atenção mesmo quando o freezer parece estar bem fechado

Por que a gaveta cheia atrapalha o freezer?

Gavetas muito cheias podem pressionar os trilhos, deixar recipientes fora de posição e bloquear as saídas de ar. Mesmo com a luz apagada e a porta aparentemente encaixada, um pequeno espaço junto à vedação pode favorecer umidade no interior.

O processo de condensação do vapor de água ajuda a entender a presença de umidade, embora a formação de gelo dependa da temperatura da superfície. Reorganize pacotes e confira a posição das gavetas sem empurrá-las com força. Não cubra as passagens de ar indicadas no manual.

A vedação precisa encostar por toda a borda

Observe a borracha com a porta aberta e procure trechos dobrados, resíduos e rachaduras. Uma limpeza suave, quando permitida pelo fabricante, pode retirar sujeira da área de contato. Se o material estiver rasgado ou deformado, limpar não restaura a vedação.

Depois de fechar a porta sem obstáculos, olhe toda a borda e veja se há frestas. Não tente aquecer a borracha com secador nem improvisar cola. Uma peça fora do lugar pode exigir substituição compatível com o modelo por assistência técnica.

Quais três pontos vale verificar primeiro?

Comece com uma inspeção visual, sem remover tampas nem tocar nos componentes internos do aparelho. A ideia é distinguir hábitos simples de uma possível falha de fechamento. Se o problema reaparecer, registre a quantidade de gelo e quando ele começa a voltar.

Esses pontos permitem testar as causas mais simples em uma ordem segura:

Organização: afaste embalagens das saídas de ar e confira se as gavetas deslizam até o fim.

afaste embalagens das saídas de ar e confira se as gavetas deslizam até o fim. Vedação: procure frestas, sujeira, borracha dobrada ou danificada ao redor da porta.

procure frestas, sujeira, borracha dobrada ou danificada ao redor da porta. Abertura: observe quantas vezes o freezer é aberto e quanto tempo permanece exposto ao ar.

observe quantas vezes o freezer é aberto e quanto tempo permanece exposto ao ar. Registro: anote se o gelo surge sempre no mesmo ponto, mesmo após as correções.

O congelamento deve acontecer com passagem livre de ar e porta bem ajustada. Após corrigir um obstáculo, observe o comportamento nos dias seguintes, mantendo os alimentos nas temperaturas indicadas pelo fabricante. Não retire gelo com faca, pois isso pode perfurar peças internas.

A organização dos alimentos pode influenciar a circulação do ar frio dentro das gavetas

A abertura repetida também muda o resultado

A orientação da LG sobre funcionamento do freezer recomenda evitar aberturas repetidas e não bloquear as saídas de ar. Separar antes o que será retirado diminui o tempo de porta aberta. Verifique também recipientes que ultrapassam o limite da gaveta.

Uma organização dos alimentos mais prática ajuda a reduzir a procura demorada por pacotes. Embalagens bem fechadas diminuem o contato do alimento com o ar, mas não corrigem uma porta desajustada. Quando há gelo concentrado sempre no mesmo canto, observe especialmente a vedação daquela área.

Quando é hora de procurar assistência?

Se o gelo voltar rapidamente mesmo com gavetas livres, porta limpa e abertura moderada, consulte o manual e procure assistência. Ruídos anormais, perda de temperatura ou erro no painel também pedem avaliação. Não abra o conjunto do motor nem tente consertar sensores sem preparo.

O caminho mais seguro é comparar os sintomas antes e depois das verificações, sem desmontar o freezer. Uma porta que fecha de modo irregular pode explicar parte do problema, enquanto falhas de refrigeração exigem diagnóstico próprio. Três checagens simples evitam conclusões apressadas.