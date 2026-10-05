EM FOCO Resumo da matéria 01 Começo em BH Belo Horizonte abre o percurso com gastronomia, bairros urbanos e o conjunto modernista da Pampulha antes da viagem seguir para as cidades históricas. 02 Barroco em Ouro Preto A segunda parada concentra igrejas, ladeiras e um centro histórico reconhecido mundialmente, além de funcionar como ponte para a mineração colonial. 03 Fecho em Tiradentes Tiradentes encerra a semana com casario preservado, Serra de São José, gastronomia e ligação direta com os antigos caminhos da Estrada Real.

Minas Gerais ganhou destaque internacional em 2026 e permite montar um roteiro de 7 dias entre Belo Horizonte, Ouro Preto e Tiradentes. A viagem reúne arquitetura moderna, barroco, gastronomia e cidades históricas em sequência. Com boa divisão dos dias, o percurso evita correria e preserva a identidade de cada parada.

Por que começar o roteiro por Belo Horizonte?

Belo Horizonte funciona bem como porta de entrada porque combina aeroporto, estrutura urbana e atrações que cabem em dois dias. A Pampulha reúne arquitetura de Oscar Niemeyer, jardins de Roberto Burle Marx e obras de arte em um conjunto que ajuda a apresentar o lado moderno de Minas.

A gastronomia dá outra camada à capital. Mercados, bares e restaurantes mostram ingredientes e pratos que reaparecem durante a viagem. Começar por Belo Horizonte também reduz a pressa: a primeira parte do roteiro pode ser feita sem longos deslocamentos antes de seguir para as cidades coloniais.

Belo Horizonte, a incrível capital de Minas Gerais – Créditos: depositphotos.com / PedroTruffi

O que faz Ouro Preto ser a parada histórica central?

Ouro Preto concentra uma parte decisiva da memória do ciclo do ouro. Ruas íngremes, igrejas e antigos edifícios públicos formam um conjunto preservado que ganhou reconhecimento internacional. A antiga Vila Rica também ajuda a entender como mineração e poder colonial moldaram a região.

Dois dias permitem caminhar pelo centro, entrar em igrejas e observar o traçado urbano sem transformar a visita em corrida. A cidade também funciona como ponto de ligação com outros núcleos históricos. O maior valor está em perceber arquitetura, relevo e história como partes do mesmo cenário.

Capitólio destaca-se como o “Mar de Minas” no sudoeste de Minas Gerais – Créditos: depositphotos.com / vbacarin

Como dividir os 7 dias entre as três cidades?

A divisão mais confortável reserva dois dias para a capital, dois para Ouro Preto e três para a etapa final, já considerando deslocamentos. Esse desenho deixa espaço para refeições, caminhadas e mudanças de plano. O roteiro de 7 dias funciona melhor quando cada cidade recebe um bloco próprio.

Os trajetos podem ser ajustados conforme hospedagem e transporte, mas a ordem ajuda a criar progressão. A viagem começa moderna, mergulha no barroco e termina em uma cidade menor. Essa mudança de ritmo evita que igrejas, museus e ruas históricas pareçam apenas versões repetidas da mesma parada.

A seguir listamos 4 etapas simples que distribuem a semana sem comprimir os principais passeios das três cidades:

Dias 1 e 2: Belo Horizonte, com Pampulha, mercados, centro e gastronomia como abertura do percurso.

Belo Horizonte, com Pampulha, mercados, centro e gastronomia como abertura do percurso. Dias 3 e 4: Ouro Preto, priorizando centro histórico, igrejas, praças e caminhadas pelas ladeiras.

Ouro Preto, priorizando centro histórico, igrejas, praças e caminhadas pelas ladeiras. Dia 5: deslocamento com chegada tranquila a Tiradentes e primeira volta pelo centro preservado.

deslocamento com chegada tranquila a Tiradentes e primeira volta pelo centro preservado. Dias 6 e 7: Tiradentes, Serra de São José, gastronomia e tempo livre para completar o circuito.

Quem busca explorar as belezas e a história de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 279 mil visualizações, onde Bruno e Paula mostram um roteiro completo de 5 dias em Tiradentes:

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O que muda de uma parada para outra?

As três cidades não entregam a mesma experiência. Belo Horizonte mostra o século 20 e a vida de uma capital; Ouro Preto concentra o barroco e a mineração; Tiradentes reduz a escala e aproxima o passeio de ruas menores, serras e casarões. Essa diferença de atmosfera sustenta a semana.

Tiradentes tem seu conjunto urbano protegido pelo Iphan desde 1938. A cidade também se conecta à Estrada Real, reforçando a passagem do roteiro urbano para a memória dos antigos caminhos mineiros.

A seguir listamos 3 identidades do circuito que ajudam a escolher quanto tempo dedicar a cada parada da viagem:

DADOS EM FOCO Três cidades, três ritmos Comparação entre Belo Horizonte, Ouro Preto e Tiradentes no roteiro de sete dias Cidade Marca principal Tempo sugerido Belo Horizonte Modernismo e gastronomia 2 dias Ouro Preto Barroco e mineração 2 dias Tiradentes Centro preservado e serra 3 dias

Por que esse circuito funciona bem em uma semana?

O percurso funciona porque cada parada acrescenta algo diferente e as distâncias permitem mudar de cidade sem consumir a viagem inteira. Em Minas Gerais, a passagem da capital para os núcleos históricos cria uma sequência fácil de entender, com mudanças claras de arquitetura, escala urbana e paisagem.

Em sete dias, não é preciso tentar esgotar nenhuma cidade. O melhor resultado vem de escolher poucos pontos fortes, caminhar e deixar tempo para refeições e imprevistos. Assim, o roteiro mineiro mantém ritmo agradável e transforma três destinos conhecidos em uma viagem com começo, meio e fim.