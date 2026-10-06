EM FOCO Resumo da matéria 01 PIB por habitante Extrema registrou PIB per capita de R$ 377.790,63 em 2023, valor muito alto para um município de porte populacional relativamente pequeno. 02 Hub de e-commerce A posição junto à Fernão Dias e a proximidade de São Paulo ajudaram a transformar a cidade em um polo nacional de centros de distribuição. 03 Crescimento acelerado O município tinha 53.482 moradores no Censo de 2022 e chegou a uma estimativa de 60.681 habitantes em 2026.

No Sul mineiro, Extrema combina população estimada em 60.681 pessoas em 2026 com PIB per capita de R$ 377.790,63 registrado em 2023. O município também virou um dos principais polos logísticos brasileiros, impulsionado pela proximidade de São Paulo, pela Fernão Dias e pelo crescimento acelerado do e-commerce.

Por que Extrema virou um polo tão forte de logística?

A explicação começa na localização. A CBRE Brasil descreve Extrema como um dos principais hubs de e-commerce do país e destaca a distância de cerca de 100 km de São Paulo, além da atratividade fiscal de Minas Gerais para operações de distribuição.

A cidade está ligada à capital paulista pela Rodovia Fernão Dias, corredor que encurta o acesso ao maior mercado consumidor brasileiro. Essa posição favoreceu grandes galpões e centros de distribuição, criando uma concentração logística muito maior do que normalmente se espera de um município desse tamanho.

O que o PIB per capita revela sobre o tamanho da economia local?

Os números oficiais reforçam a diferença entre porte populacional e atividade econômica. O IBGE registra PIB per capita de R$ 377.790,63 em 2023. No Censo de 2022, Extrema tinha 53.482 moradores, quantidade pequena diante do volume econômico concentrado no município.

A população continuou crescendo depois do Censo. A estimativa oficial para 2026 chegou a 60.681 habitantes, depois de 59.336 em 2025. O salto mostra como emprego, indústria e logística vêm atraindo novos moradores, ao mesmo tempo que aumentam a demanda por moradia, mobilidade e serviços urbanos.

O que significa dizer que um em cada quatro produtos sai da região?

A estimativa divulgada pela CBRE em 2022 afirma que um em cada quatro produtos vendidos por plataformas de e-commerce no país saía de um centro de distribuição da região. O dado mede fluxo logístico, não fabricação local, e ajuda a mostrar a escala dos galpões instalados no entorno de Extrema.

Isso acontece porque diferentes empresas conseguem concentrar estoque perto de São Paulo e depois distribuir mercadorias por rodovias para outras regiões. O peso da cidade, portanto, vem do papel de armazenar, separar e despachar produtos, além da presença de indústrias e de outros serviços ligados à cadeia logística.

A seguir listamos 3 fatores que sustentam o polo logístico e aparecem por trás dos números econômicos:

Localização: proximidade de São Paulo reduz distâncias até um enorme mercado consumidor.

proximidade de São Paulo reduz distâncias até um enorme mercado consumidor. Rodovia: a Fernão Dias conecta Extrema diretamente aos principais corredores do Sudeste.

a Fernão Dias conecta Extrema diretamente aos principais corredores do Sudeste. Centros de distribuição: grandes operações de estoque e expedição concentram fluxo nacional de mercadorias.

Quem quer conhecer Extrema, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 237 mil visualizações, onde Tati Marmon mostra um tour incrível por essa cidade localizada na divisa entre Minas Gerais e São Paulo:

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Como ler os números de Extrema sem misturar indicadores diferentes?

Os dados contam partes diferentes da mesma transformação. O PIB per capita de 2023 mede a produção econômica dividida pela população usada no cálculo. Já o Censo mostra moradores recenseados em 2022, enquanto a estimativa de 2026 atualiza o tamanho provável da população sem ser um novo Censo.

Em números, o município tinha 53.482 habitantes em 2022, chegou à estimativa de 60.681 pessoas em 2026 e registrou PIB per capita de R$ 377.790,63 em 2023. Colocados lado a lado, esses indicadores mostram crescimento demográfico e uma atividade econômica muito concentrada para o porte local.

A seguir listamos 3 números que resumem Extrema e precisam ser lidos com o ano correto:

DADOS EM FOCO Extrema em três números Indicadores de Extrema com valor e ano de referência Indicador Valor Ano de referência População no Censo 53.482 pessoas 2022 PIB per capita R$ 377.790,63 2023 População estimada 60.681 pessoas 2026

O que o caso de Extrema mostra sobre uma cidade pequena?

A trajetória recente mostra que Extrema ganhou peso nacional sem precisar ter uma população de metrópole. A combinação entre posição geográfica e logística colocou a cidade dentro de cadeias de comércio que movimentam produtos destinados a consumidores espalhados pelo Brasil.

Também é importante separar riqueza produzida de renda individual: PIB per capita não é salário médio. O indicador ajuda a medir o tamanho da economia em relação à população, enquanto emprego, renda e custo de vida exigem outras medidas. Juntos, os dados explicam por que Extrema chama tanta atenção econômica.